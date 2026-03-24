Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बॉलीवुड में हमेशा गाने फिल्मों की पहचान बन जाते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जब कोई सिंगर खुद किसी गाने का हिस्सा बनने के लिए आगे आता है. अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला के नए गाने 'तू ही दिसदा' को लेकर भी कुछ ऐसा ही दिलचस्प किस्सा सामने आया है. अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अरिजीत सिंह इस गाने को गाने के लिए खुद फिल्म की टीम के पास पहुंचे. आमतैर पर मेकर्स के तरफ से सिंगर्स को गाना ऑफर किया जाता है, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा देखने को मिला.

अरिजीत सिंह ने खुद किया टीम को कॉन्टैक्ट

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक इंडिपेंडेट सोर्स के मुताबिक, अरिजीत सिंह को 'तू ही दिसदा' सुनते ही गहरा जुड़ाव महसूस हुआ. उन्हें लगा कि इस गाने के इमोशंस को वह अपनी आवाज से और बेहतर तरीके से सामने ला सकते हैं. इसी वजह से उन्होंने खुद फिल्म की टीम से संपर्क किया. म्यूजिक कंपोजर प्रीतम और प्रोडक्शन टीम भी उनके इस जुनून से बहुत इंप्रेस हुई. गाने में अरिजीत के साथ निकिता गांधी की आवाज भी सुनाई देती है और दोनों ने मिलकर इस रोमांटिक ट्रैक को बहुत खास बना दिया है. गाने में अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है.

फैंस को है फिल्म का इंतजार

बता दें, करीब 14 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की हिट जोड़ी फिर से कॉमेडी अंदाज में वापसी कर रहे हैं, जिससे फैंस में अलग ही उत्साह है. फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव और गोवर्धन असरानी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे, जो पुराने दौर की यादें ताजा करते हैं. बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अब फिल्म के साथ-साथ अरिजीत सिंह की आवाज में इस गाने को बड़े पर्दे पर सुनने के लिए फैंस बेताब हो रहे है.