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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआदित्य धर को इन 4 फिल्मों ने बनाया बॉक्स ऑफिस का 'धुरंधर', दो के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड

आदित्य धर को इन 4 फिल्मों ने बनाया बॉक्स ऑफिस का 'धुरंधर', दो के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड

आदित्य धर बॉक्स ऑफिस के बादशाह बन गए हैं. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं. आदित्य धर की 'धुरंधर 2' रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 24 Mar 2026 03:41 PM (IST)
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फिल्ममेकर आदित्य धर ने अपने करियर में एक भी फ्लॉप फिल्में नहीं दी हैं. इन दिनों वो फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर खबरों में हैं. आदित्य की जर्नी की बात करें तो सबसे 2009 में शॉर्ट फिल्म 'बूंद' बनाई थी. इस फिल्म को उन्होंने लिखा था. साथ ही फिल्म के वो एसोसिएट डायरेक्टर थे. इस शॉर्ट फिल्म को नेशनल अवॉर्ड मिला था. शॉर्ट फिल्म की बहुत तारीफ हुई है.

इसके अलावा आदित्य धर ने तीन फिल्में (उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, धुरंधर, धुरंधर 2) डायरेक्ट की हैं. फिल्म आर्टिकल 370, धूम धाम, बारामुला को उन्होंने लिखा है. उन्होंने फिल्म आक्रोश और तेज के डायलॉग लिखे हैं. आइए नजर डालते हैं आदित्य की 4 उन फिल्मों पर जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है.

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक'

फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला. इस फिल्म में विक्की कौशल लीड रोल में थे. यामी गौतम फीमेल लीड में थीं. ये आदित्य की डायरेक्टर के तौर पर पहली फिल्म थी. छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था. फिल्म ने दुनियाभर में 341.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं इंडिया में फिल्म ने 293.75 करोड़ की कमाई की थी.

'आर्टिकल 370'

इस फिल्म को आदित्य धर ने भले ही डायरेक्ट न किया हो लेकिन फिल्म के राइटर वो ही थे. फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था. फिल्म में आदित्य की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम लीड रोल में थीं. फिल्म ने दुनियाभर में 105.15 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने इंडिया में ग्रॉस 92.65 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म 20 करोड़ के बजट में बनी थी और सुपरहिट हुई थी.

'धुरंधर'

इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में थे. फिल्म में अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे स्टार्स थे. फिल्म दिसंबर 2025 में आई थी और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. इस फिल्म ने दुनियाभर में 1300 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म सिर्फ हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी.

'धुरंधर 2' 

ये फिल्म धुरंधर का सीक्वल है. फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और आर माधवन जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं. फिल्म ने सिर्फ 5 दिनों में ग्रॉस 619.76 करोड़ और नेट 519.12 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने दुनियाभर में 829.76 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. फिल्म थिएटर में लगी है और धमाका कर रही है.

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Published at : 24 Mar 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Box Office Dhurandhar 2
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