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बर्फीली वादियों में पति संग रोमांस करती नजर आई नूपुर सेनन, शेयर की हनीमून की रोमांटिक तस्वीरें
Nupur Sanon-Stebin Ben Honeymoon Photos: नूपुर सेनन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने हनीमून की फोटोज शेयर की है. इन फोटोज में वो अपने पति संग रोमांटिक होते हुए नजर आ रही हैं
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन इन दिनों अपने पति स्टेबिन बेन संग हनीमून पर गई हैं. जहां से उन्होंने कई रोमांटिक फोटोड सोशल मीडिया पर शेयर की है. उनकी ये फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 02:44 PM (IST)
Tags :Stebin Ben
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