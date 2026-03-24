नूपुर सेनन शादी के ढाई महीने बाद अपने पति संग स्टेबिन बेन के साथ हनीमून एन्जॉय कर रही हैं. दोंनो हनीमून के लिए फिनलैंड गए हैं. हाल ही में नूपुर ने हनीमून की कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर आते ही छा गई हैं.