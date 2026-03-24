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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबर्फीली वादियों में पति संग रोमांस करती नजर आई नूपुर सेनन, शेयर की हनीमून की रोमांटिक तस्वीरें

बर्फीली वादियों में पति संग रोमांस करती नजर आई नूपुर सेनन, शेयर की हनीमून की रोमांटिक तस्वीरें

Nupur Sanon-Stebin Ben Honeymoon Photos: नूपुर सेनन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने हनीमून की फोटोज शेयर की है. इन फोटोज में वो अपने पति संग रोमांटिक होते हुए नजर आ रही हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Mar 2026 02:44 PM (IST)
Nupur Sanon-Stebin Ben Honeymoon Photos: नूपुर सेनन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने हनीमून की फोटोज शेयर की है. इन फोटोज में वो अपने पति संग रोमांटिक होते हुए नजर आ रही हैं

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन इन दिनों अपने पति स्टेबिन बेन संग हनीमून पर गई हैं. जहां से उन्होंने कई रोमांटिक फोटोड सोशल मीडिया पर शेयर की है. उनकी ये फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं.

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नूपुर सेनन शादी के ढाई महीने बाद अपने पति संग स्टेबिन बेन के साथ हनीमून एन्जॉय कर रही हैं. दोंनो हनीमून के लिए फिनलैंड गए हैं. हाल ही में नूपुर ने हनीमून की कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर आते ही छा गई हैं.
नूपुर सेनन शादी के ढाई महीने बाद अपने पति संग स्टेबिन बेन के साथ हनीमून एन्जॉय कर रही हैं. दोंनो हनीमून के लिए फिनलैंड गए हैं. हाल ही में नूपुर ने हनीमून की कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर आते ही छा गई हैं.
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हनीमून पर बर्फीली वादियों के बीच नूपुर पति स्टेबिन बेन संग रोमांटिक होती दिखाई दीं. दोनों लिपलॉक करते नजर आए. कपल एक दूसरे की बांहों में खोया नजर आया.
हनीमून पर बर्फीली वादियों के बीच नूपुर पति स्टेबिन बेन संग रोमांटिक होती दिखाई दीं. दोनों लिपलॉक करते नजर आए. कपल एक दूसरे की बांहों में खोया नजर आया.
Published at : 24 Mar 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Stebin Ben

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