‘पेड्डी’ की रिलीज डेट अनाउंस, पोस्टर में दिखा राम चरण का दमदार अवतार
‘पेड्डी’ के मेकर्स ने फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया है. ये राम चरण के लिए डबल सेलिब्रेशन का मौका है, क्योंकि हाल ही में वह जुड़वां बच्चों के पिता बने हैं.
जब से ग्लोबल स्टार राम चरण की फिल्म पेड्डी का ऐलान हुआ है, तब से ये लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई है. दमदार अनाउंसमेंट ग्लिम्प्स, जबरदस्त फर्स्ट लुक पोस्टर्स, टीजर और चार्टबस्टर ट्रैक ‘चिकीरी चिकीरी’ तक, फिल्म से जुड़ा हर अपडेट फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाता गया है. पेड्डी 2026 की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में गिनी जा रही है. इस डायरेक्टर बुची बाबू सना निर्देशित कर रहे हैं.
पेड्डी की रिलीज डेट हुई फाइनल
अब मेकर्स ने एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए दमदार पोस्टर रिलीज किया है. साथ ही रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया है. पेड्डी 30 अप्रैल 2026 (वीकेंड) को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. ये इसे साल की सबसे ग्रैंड रिलीज़ में से एक बनाता है.
नए पोस्टर में राम चरण लंबे बालों, घनी दाढ़ी, खून से सने चेहरे और धूल में लिपटे रफ-टफ अवतार में नज़र आ रहे हैं. भीड़ के बीच खड़े राम चरण की दमदार मौजूदगी एक पावरफुल, मास अपील वाले किरदार की ओर इशारा करती है.
पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'उसके आने की तारीख बदल सकती है, लेकिन उसकी जबरदस्त ताकत और जज़्बा नहीं. PEDDI वर्ल्डवाइड रिलीज़ 30 अप्रैल 2026.'
View this post on Instagram
बता दें कि पेड्डी का गाना ‘चिकिरी चिकिरी’ रिलीज़ होते ही जबरदस्त चर्चा में आ गया था. सिर्फ 24 घंटे में इस गाने ने 46 मिलियन व्यूज़ बटोर लिए. देखते ही देखते साल के सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए जाने वाले गानों में शामिल हो गया. गाने को अलग-अलग भाषाओं में यूट्यूब पर 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ और 20 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.
इस गाने को दिग्गज संगीतकार ए. आर. रहमान ने कंपोज़ किया है, जबकि इसमें मोहित चौहान की दिल छू लेने वाली आवाज़ और बालाजी के लिखे बोल हैं. राम चरण, जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा जैसे सितारों से सजी फिल्म ‘पेड्डी’ का निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL