'डॉन 3' और 'कृष 4' में दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा? वाराणसी एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट

प्रियंका चोपड़ा इन दिनों फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को एसएस राजामौली बना रहे हैं. इस फिल्म में महेश बाबू लीड रोल में हैं. प्रियंका चोपड़ा फिल्म में मंदाकिनी का रोल प्ले करेंगी. इसी बीच प्रियंका के फिल्म डॉन 3 और कृष 4 करने की भी खबरें आ रही हैं.

मालूम हो क प्रियंका ने शाहरुख खान की फिल्म डॉन में फीमेल लीड रोल प्ले किया था. अब डन 3 में रणवीर सिंह के लीड रोल प्ले करने की खबरें थीं. हालांकि, रणवीर की एग्जिट के बाद फरहान अख्तर अब बाकी कमिटमेंट्स पर फोकस कर रहे हैं. वहीं प्रियंका के ऋतिक रोशन की फिल्म की कृष 4 में भी काम करने की अफवाहें हैं.

प्रियंका चोपड़ा ने किया रिएक्ट

अब प्रियंका ने Screenrant से बातचीत में कहा, 'मुझे नहीं पता कि मैं इनके बारे में बात कर सकती हूं या नहीं.' तो इस पर महेश बाबू ने मजाक करते हुए कहा कि मतलब फिर कुछ हो रहा है क्या.

प्रियंका ने वाराणसी से बातचीत में कहा, 'मैं 6 साल बाद इंडिया में कोई फिल्म कर रही हूं. ये वाराणसी है.' वहीं कृष 4 को ऋतिक रोशन फिल्म को डायरेक्ट करेंगे. फिल्म में प्रियंका के फीमेल लीड में होने की खबरें थीं. रिपोर्ट्स थीं कि ऋतिक रोशन प्रियंका और निक जोनस से यूएस में भी मिले थे. फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है.

वहीं वाराणसी के बारे में बात करें तो फिल्म का फर्स्ट लुक रिलज हो गया है. इसमें महेश बाबू को रूद्र के रोल में देखा गया था. वो इसमें त्रिशूल लिए, बैल पर सवारी किए दिखे थे. प्रियंका चोपड़ा फिल्म में मंदाकिनी को रोल में दिखेंगी. वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभ के किरदार में नजर आएंगे.

इन फिल्मों में दिखी थीं प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका के वर्क फ्रंट की बात करें को उन्हें आखिरी बार 2019 में फिल्म द स्काई इज पिंक में देखा गया था. इसके बाद उन्होंने ओटीटी के लिए एक फिल्म द व्हाइट टाइगर की थी.