'एक बार की गलती को माफ...', रिश्ते में बेवफाई पर बोलीं रकुल प्रीत सिंह

हाल ही में जैकी भगनानी ने रकुल प्रीत सिंह के साथ अपनी शादी को "सिचुएशनशिप" बताया था जिसके बाद इंटरनेट पर हलचल मच गई. वहीं अब पति पत्नी और वो दो एक्ट्रेस रकुल ने भी बेवफाई के मुद्दे पर बात की है. रिश्तों के बारे में खुलकर बात करते हुए, अभिनेत्री ने स्वीकार किया कि एक बार की 'गलती' को कभी-कभी माफ किया जा सकता है.

रकुल प्रीत सिंह ने रिश्ते में बेवफाई को लेकर क्या कहा?

बता दें कि हाल ही में, रकुल ने सारा अली खान और आयुष्मान खुराना के साथ पति पत्नी और वो दो के प्रमोशन के दौरान मैशेबल इंडिया को इंटरव्यू दिया था. इस दौरान उन्होंने बेवफाई के मुद्दे पर चर्चा की. वहीं जब रकुल से पूछा गया कि क्या किसी रिश्ते में धोखा देना जस्टिफाई हो सकता है, तो उन्होंने तुरंत 'नहीं' में जवाब दिया.

इस पर सारा ने बीच में दखल देते हुए कहा कि कम से कम "माफी तो मांगनी चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है." रकुल ने इस बात से सहमति जताई. हालांकि, आयुष्मान ने एक अलग पाइंट रखते हुए कहा कि "शादी के अपने रूल्स होते हैं. साथ ही, अगर ईमानदारी से माफी मांगी गई है, तो क्यों नहीं?" इसके बाद रकुल ने कहा, "यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि बेवफाई किस हद तक हुई है... किस हद तक? अगर धोखा देना आदत बन गई है..." रकुल अपनी बात पूरी कर पातीं उससे पहले सारा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और पूछा कि क्या एक बार धोखा देना जायज़ माना जा सकता है? रकुल ने कहा कि उन्हें यह जायज़ नहीं लगता.

‘गलती माफ न करने के लिए जिंदगी बहुत लंबी है...’

रकुल ने आगे कहा, “लेकिन अगर किसी से एक बार गलती हुई है तो जिदगी बहुत लंबी है और एक गलती के लिए माफ न करना सही नहीं है… इसके बाद उन्होंने मजाक में कहा ये बात मेरे निजी रिश्ते पर लागू नहीं होती. प्लीज नोट.” आयुष्मान ने भी कुछ ऐसा ही कहा, “इंसान गलतियां करते हैं. लेकिन अगर वे सचमुच माफी मांग रहे हैं, और अगर आप उस इंसान के लिए सहानुभूति रखते हैं… तो ज़िंदगी बहुत लंबी है.” इस पर सारा ने कहा कि वह माफ तो कर सकती हैं, लेकिन भूल नहीं सकतीं, जिस पर रकुल ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर कोई माफ़ कर देता है, तो उसे आखिरकार भूलना ही पड़ता है.

यह घटना रकुल और उनके पति जैकी भगनानी के पर्सनल लाइफ के सवालों के घेरे में आने के कुछ दिनों बाद हुई है, जब जैकी ने उनकी शादी को लेकर ‘सिचुएशनशिप’ वाला कमेंट किया था.

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रकुल प्रीत सिंह वर्क फ्रंट

रकुल को हाल ही में आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और सारा अली खान के साथ 'पति पत्नी और वो दो' में देखा गया था. यह फिल्म 'पति पत्नी और वो' की अगली कड़ी है, जिसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे नजर आए थे.

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