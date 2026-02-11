जेल में हैं राजपाल यादव, घर में चल रहा शादी का फंक्शन, दुखों के पहाड़ के बीच परिवार मना रहा खुशियों का जश्न
Rajpal Yadav Family Celebrations: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव फिलहाल जेल में बंद हैं लेकिन इस दुख भरे माहौल में भी एक्टर के घर में सेलिब्रेशंस चल रहे हैं.
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव इस समय तिहाड़ जेल में हैं. 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव ने हाल ही में सरेंडर कर दिया. जिसके बाद से ही लोगों की नजरें उनके परिवार के दपख और मुसीबत पर है. लेकिन इसी बीच खबरें हैं कि राजपाल के घर में कोई दुख और तकलीफ का माहौल नहीं है, बल्कि एक्टर के घरवाले तो जश्न मना रहे हैं.
राजपाल की घर में जश्न
जी हां! ये बात बिलकुल सही है, राजपाल अभी जेल में बंद हैं और उनका परिवार जश्न मना रहा है. वो भी कोई ऐसा- वैसा जश्न नहीं बल्कि अच्छा खासा ढोल- नगाड़ों के साथ शादी का फंक्शन. दरअसल राजपाल के परिवार में एक्टर की भतीजी शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. जिस वजह से ही एक्टर के घर में ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी जश्न चल रहा है.
परिवार को है एक्टर के जल्द बाहर आने का इंतजार
राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने आजतक के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि शादी की प्लानिंग पिछले दो-तीन महीने से चल रही थी और कोई भी नहीं चाहता कि मौजूदा हालातों का असर इस पर पड़े. शादी का सिर्फ एक हफ्ता बचा है ऐसे में परिवार फंक्शन को कैंसिल या पोस्टपोन नहीं करना चाहता है. गोल्डी ने कहा, 'मुश्किल हालातों के बीच परिवार के लिए लाइट फील करने का भी ये एक तरीका है. हमें उम्मीद है कि राजपाल जी जल्दी ही बाहर आ जाएंगे. परिवार भी यही प्रार्थना कर रहा है कि वो शादी के सेलिब्रेशंस में शामिल हो सकें.'
इंडस्ट्री से मिल रहा सपोर्ट
राजपाल की भतीजी की शादी की तारीख 19 फरवरी है, ऐसे में हो सकता है कि राजपाल भी इस शादी में शामिल हो सकें. क्योंकि अभिनेता को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भी काफी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है. खबरों की मानें तो सलमान खान और अजय देवगन ने भी राजपाल को मदद करने की पहल की है. तो वहीं सोनू सोद की पब्लिक अपील के बाद भी कई लोग इसमें जुड़ रहे हैं और एक्टर की मदद के लिए आगे आ रहे हैं.
