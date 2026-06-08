'है जवानी तो इश्क होना है' हिट या फ्लॉप? जानें- तीन दिनों में बजट का कितना वसूल किया

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: वरुण धवन की फिल्म हिट या फ्लॉप? जानें- तीन दिनों में बजट का कितना वसूल किया
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai BO: 'है जवानी तो इश्क होना है' बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म कर रही है. इसने ओपनिंग वीकेंड पर भी अच्छी कमाई की है.
वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टरर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. राम चरण की पेद्दी और बॉबी देओल की बंदर से क्लैश के बावजूद ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार परफॉर्म कर रही है. इसने ओपनिंग वीकेंड पर तो कमाई में अच्छी-खासी तेजी भी दिखाई. इसने बॉलीवुड की 2026 की पांचवीं सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. इसी के साथ चलिए यहां जान लेते हैं 'है जवानी तो इश्क होना है' ने रिलीज के तीन दिनों में अपना कितना बजट वसूल कर लिया है.
'है जवानी तो इश्क होना है' का तीन दिनों का कलेक्शन
'है जवानी तो इश्क होना है' को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 7.50 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था. दूसरे दिन शनिवार को भी फिल्म ने अपने पहले दिन जितनी ही 7.50 करोड़ की कमाई की. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 'है जवानी तो इश्क होना है' ने कमाई में उछाल दिखाते हुए 9 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ इस फिल्म की 3 दिनों की भारत में नेट कमाई अब 24 करोड़ रुपये हो गई है. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 28.80 करोड़ रुपये है. वहीं इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 37.30 करोड़ रुपये है.
'है जवानी तो इश्क होना है' ने तीन दिन में कितना फीसदी वसूला बजट?
'है जवानी तो इश्क होना है' का बजट 50 से 55 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. ऐसे में इस फिल्म ने रिलीज के तीन दिनों में अपनी आधी लागत तो वसूल कर ली है. फिलहाल फिल्म का मंडे टेस्ट अब इसकी आगे की राह तय करेगा. अगर ये सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर ठीक कमाई कर लेती है तो ये दूसरे वीकेंड तक अपना बजट वसूलने के करीब पहुंच सकती है. वहीं इस फिल्म को हिट का दर्जा हासिल करने के लिए अपनी लागत से दुगनी कमाई करनी होगी. फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये वीकडेज में कैसा परफॉर्म कर पाती है.
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है जवानी तो इश्क होना है के बारे में
है जवानी तो इश्क होना है फिल्म का निर्माण रमेश तौरानी ने किया है और इसका निर्देशन डेविड धवन ने किया है. फिल्म में जिमी शेरगिल, मौनी रॉय, राकेश बेदी, चंकी पांडे और मनीष पॉल ने अहम सपोर्टिंग रोल प्ले किए हैं, साथ ही जॉनी लीवर, राजपाल यादव, मनोज पाहवा, कृति सैनन और वरुण सूद ने कैमियो भूमिकाएं निभाई हैं. यह फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
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