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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडINDIA अलायंस की बैठक में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे दी नसीहत! यूपी चुनाव से है इस बयान का रिश्ता?

INDIA अलायंस की बैठक में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे दी नसीहत! यूपी चुनाव से है इस बयान का रिश्ता?

UP Politics: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस की बैठक में कुछ अहम मुद्दे उठाए और कांग्रेस को सलाह भी दी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 08 Jun 2026 04:58 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हुई. इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत कुल 25 दल मौजूद रहे. इस बैठक में सभी ने बारी बारी से अपनी बात रखी. सूत्रों के अनुसार इस बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस से अपील की है कि वह बड़ा दिल दिखाए. उनके इस बयान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा की सीट शेयरिंग से जोड़कर देखा जा रहा है.

सपा चीफ ने बैठक में कहा कि कांग्रेस को सभी को साथ लेकर चलना होगा.  सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि अयोध्या स्थित मिल्कीपुर में वोट चोरी हुई. 

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अखिलेश के इस बयान के क्या हैं मायने?

इस दौरान अखिलेश ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में धांधली के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती.

बता दें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा एक साथ चुनाव लड़ेंगे. अभी तक सीटों के लिए कोई अहम बातचीत नहीं हो सकी है. ऐसे में अखिलेश का यह बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है.  राजनीतिक जानकारों की मानें तो अखिलेश ने इस बयान के जरिए कांग्रेस को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह बड़ा दिल दिखाते हुए कम सीटों पर चुनाव लड़े ताकि उनकी जिताऊ और टिकाऊ वाली रणनीति यूपी विधानसभा के चुनाव में कामयाब हो सके.

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सपा चीफ कई मौकों पर यह बात कह चुके हैं कि सवाल सीट का नहीं बल्कि जीतने का है. जिसके जिस सीट पर जीतने की संभावना है वह सीट उसे मिलेगी. उधर, सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस कम से कम 120 सीटों की मांग रख सकती है. 

अब यह देखना होगा कि अखिलेश की नसीहत भरी बात का असर, यूपी में चुनाव पर क्या पड़ता है.

Published at : 08 Jun 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Congress Up Politics Samajwadi Party Up Elections 2027
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