हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनValentines Day 2026: तेजस्वी प्रकाश बनाएंगी करण कुंद्रा के लिए खाना, ऐश्वर्या खरे करेंगी प्यार के हर रूप को सेलिब्रेट

Valentines Day 2026: तेजस्वी प्रकाश बनाएंगी करण कुंद्रा के लिए खाना, ऐश्वर्या खरे करेंगी प्यार के हर रूप को सेलिब्रेट

Valentines Day 2026: 14 फरवरी को हर साल वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है. ये प्यार के इजहार का दिन है जो हर कोई सेलिब्रेट करता है. इस बार हमारे फेवरेट सेलेब्स क्या करने वाले हैं आइये बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 11 Feb 2026 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे, प्यार के इजहार का दिन है. इस दिन कोई किसी से प्यार करता है तो उसका इजहार कर सकता है. इस दिन को खासतौर से युवा बड़ी ही जोर-शोर से मनाते हैं. सेलेब्स भी इस खास दिन को मनाने से पीछे नहीं रहते हैं. टीवी के फेवरेट कपल्स भी इस दिन को बड़े अच्छे से मनाते हैं. टीवी के फेवरेट कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के भी इस खसा के लिए काफी प्लान्स हैं, आइये जानते हैं.

करण कुंद्रा- तेजस्वी प्रकाश का वैलेंटाइंस डे
टीवी के पॉपुलर एक्टर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश इन दिनों कलर्स टेलीविजन के शो 'लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' में नजर आ रहे हैं. वैसे तो ये कपल हैं लेकिन वैलेंटाइंस डे के प्लान्स थोड़े अलग- अलग हैं. करण कुंद्रा ने बताया है कि वैसे तो प्यार हर किसी की जिंदगी का एक अभिन्न अंग होता है, लेकिन वैलेंटाइंस डे को जब इतनी धूमधीम से मनाया जाता है तो अच्छा लगता है. ये साल मेरे लिए बहुत खास रहा है क्योंकि 'लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' ने मुझे तेजस्वी के साथ काम करने का मौका दिया है, भले ही हम अलग- अलग टीम में हैं और एक दूसरे के साथ कॉम्पिटीशन कर रहे हैं. शो में कॉम्पिटीटर होते हुए भी पार्टनर का साथ होना बहुत अच्छा लगता है. इस खास दिन पर सभी को ढेर सारा प्यार.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Kundrra (@kkundrra)

तेजस्वी बनाएंगी करण के लिए खाना!
तो वहीं तेजस्वी प्रकाश ने बताया कि वो करण के लिए और 'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' की अपनी टीम के लिए खाना बनाएंगी. दरअसल एक्ट्रेस इन दिनों इसी शो में करण के साथ नजर आ रही हैं. इस शो में करण और तेजस्वी एक दूसरे के कॉम्पिटीटर हैं. फिर भी तेजस्वी का कहना है कि, 'किसी के लिए खाना बनाना सबसे प्यारा काम है और मैं आभारी हूं कि मुझे इस शो में ऐसा करने का मौका मिल रहा है.' ऐस में तेजस्वी की तरफ से तो साफ है कि वो करण के लिए अपने हाथों से खाना बनाने वाली हैं, चाहे फिर वो शो के लिए ही क्यों ना हो.

ऐश्वर्या खरे मनाएंगी फैमिली के साथ वैलेंटाइन डे
इन दिनों टीवी सीरियल 'आरम्भी' में मुख्य किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस ऐश्वर्या खरे के लिए प्यार का मतलब है केवल रोमांस ही नहीं है. ऐश्वर्या ने बताया कि, 'मेरे लिए वैलेंटाइन डे प्यार के सभी रूपों का सेलिब्रेशन है, न केवल रोमांटिक प्यार का, बल्कि परिवार और करीबी दोस्तों से मिलने वाले सपोर्ट का भी. अपनी बिजी लाइफ में हम अक्सर इन्हें एप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं अपनों के साथ सुकून बिताना पसंद करती हूं.' ऐश्वर्या ने ये भी बताया कि इस बार वो अपने परिवार के साथ डिनर के लिए जा सकती हैं, जहां सभी अपनी पसंद की डिशेज खा सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 11 Feb 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Karan Kundra Tejaswi Prakash VALENTINE DAY Valentines Day 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अच्छे दिन की उम्मीदों पर पानी फिर गया...', योगी सरकार के बजट पर मायावती की आई प्रतिक्रिया
'अच्छे दिन की उम्मीदों पर पानी फिर गया...', योगी सरकार के बजट पर मायावती की आई प्रतिक्रिया
विश्व
Thailand School Firing: कनाडा के बाद थाईलैंड के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोग घायल, शूटर्स ने टीचर्स और स्टू़डेंट्स को बनाया बंधक
थाईलैंड के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोग घायल, शूटर्स ने टीचर्स और स्टू़डेंट्स को बनाया बंधक
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
Advertisement

वीडियोज

Mangal Lakshmi: 🤔Mangal-Jairaj का अनजाना मिलन, बिना चेहरा देखे शुरू हुई दुश्मनी या नई उलझन?
Kohrra 2 Review | पुलिस, Family और एक नयी Murder Mystery | Mona Singh, Varun Sobti की जबरदस्त Performance
Parliament Session: संसद में राहुल को लेकर क्या बोल गए अनुराग? | Anurag Thakur on Rahul
Rahul Gandhi Full Speech: सदन में 'अडानी-अंबानी' पर बवाल! जब राहुल गांधी के भाषण पर छिड़ गई जंग!
8 Opposition MPs Suspension: Lok Sabha में 'No Entry', Congress और Left के सांसदों की बढ़ी मुश्किलें!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अच्छे दिन की उम्मीदों पर पानी फिर गया...', योगी सरकार के बजट पर मायावती की आई प्रतिक्रिया
'अच्छे दिन की उम्मीदों पर पानी फिर गया...', योगी सरकार के बजट पर मायावती की आई प्रतिक्रिया
विश्व
Thailand School Firing: कनाडा के बाद थाईलैंड के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोग घायल, शूटर्स ने टीचर्स और स्टू़डेंट्स को बनाया बंधक
थाईलैंड के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोग घायल, शूटर्स ने टीचर्स और स्टू़डेंट्स को बनाया बंधक
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
बॉलीवुड
'द डायरी ऑफ मणिपुर' से बॉलीवुड डेब्यू को तैयार महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा, चार्ज की इतनी फीस
'द डायरी ऑफ मणिपुर' से बॉलीवुड डेब्यू को तैयार महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा, चार्ज की इतनी फीस
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
जनरल नॉलेज
SIR VS SR: SIR और SR लिस्ट में क्या है अंतर, दोनों में क्या-क्या चीजें होती हैं चेक?
SIR और SR लिस्ट में क्या है अंतर, दोनों में क्या-क्या चीजें होती हैं चेक?
ट्रेंडिंग
Google से पूछा ‘जयपुर के पॉश इलाके कौन से हैं' और कर डाली लाखों की चोरी, चोरी के तरीके से हैरान यूजर्स
Google से पूछा ‘जयपुर के पॉश इलाके कौन से हैं' और कर डाली लाखों की चोरी, चोरी के तरीके से हैरान यूजर्स
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget