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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBSNL सिम KYC के नाम पर आ रहा है नोटिस? यह गलती की तो खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

BSNL सिम KYC के नाम पर आ रहा है नोटिस? यह गलती की तो खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

BSNL KYC Scam: BSNL यूजर्स को इन दिनों एक नोटिस के डरिए डराकर स्कैम को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है. पीआईबी ने इस नोटिस को फर्जी बताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 01:40 PM (IST)
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BSNL KYC Scam: इन दिनों एक नोटिस ने BSNL यूजर्स की नींद उड़ा रखी है. इस फर्जी नोटिस में लिखा आ रहा है कि SIM KYC सस्पेंड होने के कारण फोन सर्विस एक्सेस नहीं की जा सकती. इसमें यह भी वॉर्निंग दी गई है कि अगले 24 घंटों में सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा. नोटिस में BSNL और TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटर ऑफ इंडिया) का लोगो भी यूज किया गया है ताकि लोगों को यह मैसेज असली लगे. अब इसे लेकर सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई है. सरकार का कहना है कि यह मैसेज पूरी तरह फेक है और इससे बचकर रहने की जरूरत है.

इस तरीके से लोगों को टारगेट कर रहे हैं स्कैमर

BSNL और TRAI के लोगो वाले इस नोटिस में लिखा गया है, 'डियर कस्टमर, टेलीकॉम रेगुलेटर ऑफ इंडिया ने आपकी सिम KYC को सस्पेंड कर दिया है. अगले 24 घंटों में आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा. तुरंत कॉन्टैक्ट करें.' इसके बाद इसमें सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करने की बात लिखी गई है. अब पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से इस नोटिस की सच्चाई बताई गई है. पीआईबी ने लिखा है कि अगर आपको भी ऐसा नोटिस मिला है तो सावधान रहें. यह नोटिस फर्जी है. BSNL कभी ऐसे नोटिस नहीं भेजती. किसी के भी साथ अपनी पर्सनल और बैंक डिटेल्स शेयर न करें. पीआईबी का यह पोस्ट आप नीचे देख सकते हैं.

कैसे किया जा रहा है लोगों को टारगेट?

आमतौर पर स्कैमर इस तरह के नोटिस भेजकर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं. इनमें कुछ घंटों या दिनों की डेडलाइन होती है, ताकि लोग हड़बड़ी में आकर बिना ज्यादा ध्यान दिए नोटिस पर लिखें नंबरों या ईमेल आईडी से संपर्क कर लें. जब भी कोई इन नंबरों पर संपर्क करता है तो स्कैमर उससे पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं और OTP पता करने की कोशिश करते हैं. अगर कोई अपनी पर्सनल डिटेल्स और OTP शेयर कर देता है तो उसके खाते में सेव सारी रकम मिनटों में उड़ जाती है.

ऐसे स्कैम से कैसे करें बचाव?

  • अनजान लोगों से आए मैसेज और ईमेल को ओपन न करें. न ही इनमें दिए गए किसी लिंक पर क्लिक करें.
  • सोशल मीडिया, मैसेज, ईमेल या कॉल पर किसी भी अनजान व्यक्ति से अपनी पर्सनल डिटेल्स और OTP आदि शेयर न करें.
  • अगर कोई बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर बात करता है तो संबंधित बैंक या विभाग ने कंफर्म जरूर करें.
  • अपने फोन और ऐप्स को हमेशा अपडेटेड रखें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 08 Jun 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Cyber Crime TECH NEWS BSNL SIM KYC
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