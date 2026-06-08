'काम को किया जाता है नजरअंदाज', कंगना रनौत ने नर्सिंग प्रोफेशन को लेकर क्यों कही ऐसी बात?

एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में कंगना रनौत एक नर्स के किरदार में नजर आएंगी. इसी बीच हाल ही में उन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन को लेकर समाज की सोच की आलोचना की है. उनका कहना है कि इस प्रोफेशन को अक्सर गलत नजरिए से देखा जाता है और इससे जुड़े कई स्टीरियोटाइप बनाए जाते हैं.

नर्सिंग प्रोफेशन क्या बोलीं कंगना रनौत?

कंगना रनौत ने हाल ही में ANI संग अपनी अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के बारे में बात करते हुए कहा कि ये फिल्म लोगों की सोच बदलने और नर्सों, वार्ड बॉय और अस्पताल के कई वर्कर्स को सम्मान दिलाने का प्रयास करती है, जिनके योगदान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. ये फिल्म 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल के बहादुर स्टाफ की सच्ची कहानी से प्रेरित है.

'सबसे ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड प्रोफेशन'

कंगना ने कहा कि लोगों के नजरिए में बदलाव आना चाहिए और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड प्रोफेशन है. कंगना के मुताबिक, नर्सों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. वे अस्पतालों में सबसे कठिन जिम्मेदारियां निभाती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अक्सर कम वेतन, ज्यादा काम और वो सम्मान नहीं मिलता.

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कंगना रनौत ने कहा, 'हमारी फिल्म में एक डायलॉग है कि दो लोग नर्स को देखकर कहते हैं, 'टाइम मिला तो दो-चार बातें भी कर लो.' यही हकीकत है.' उन्होंने कहा, 'हम उन्हें वह सम्मान नहीं देते, जिसकी वे हकदार हैं. अगर इस फिल्म के जरिए लोगों की सोच में थोड़ा भी बदलाव आता है, तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखेगा.' कंगना रनौत ने आगे कहा कि जब भी लोग अस्पतालों के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टरों का ख्याल आता है. हालांकि, नर्सों, वार्ड बॉय और वॉचमैन के काम को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है.

कंगना ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल के वर्कर्स की बहादुरी का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि अस्पताल के कई वर्कर्स ने आतंकवादियों की पहचान करने में अहम भूमिका निभाई थी और वे इस मामले के महत्वपूर्ण गवाह बने थे.

'भारत भाग्य विधाता' के बारे में

बता दें, हाल ही में फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक कहानी की झलक देखने को मिली. ये फिल्म उन साधारण अस्पताल वर्कर्स की बहादुरी पर आधारित है, जिन्होंने आतंकी हमले के दौरान असाधारण साहस दिखाते हुए 400 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में मदद की थी.

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फिल्म में कंगना रनौत एक स्टाफ नर्स की भूमिका निभा रही हैं. फिल्म को के डॉ. जयंतीलाल गड़ा प्रजेंट कर रहे हैं. 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.