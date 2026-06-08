'अल्फा' का इंतजार खत्म! इस दिन रिलीज होने वाला है आलिया भट्ट की फिल्म का टीजर?

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'अल्फा' को लेकर चर्चा में आ गई हैं. ये फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म हैं, जिसकी झलक ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' में देखने को मिली थी. इसी बीच हाल ही में फिल्म के टीजर से जुड़ी एक अपडेट सामने आई है और इसकी तारीख बताई गई है, जिसके बाद फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

10 जून को रिलीज होगा टीजर?

पिंकविला की रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का टीजर 10 जून को रिलीज किया जा सकता है. वहीं ट्रेड सूत्र ने भी बताया कि 10 जून को टीजर लॉन्च के बाद फिल्म की कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग तरीके से प्रमोशन किया जाएगा, जिसके लिए फिल्म की टीम और आदित्य चोपड़ा पूरी तरह से तैयार हैं.

फिल्म के प्रमोशन में मेकर्स बताना चाहते है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें सोच और कॉन्फिडेंस का शानदार मेल देखने को मिलेगा. इतना ही नहीं, आलिया भट्ट और शरवरी फिल्म के लिए कई इवेंट्स और डिजिटल कैंपेन में शामिल होंगी, ताकि युवाओं की सोच को दिखाया जा सके.

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आलिया का किरदार

बता दें कि फिल्म में आलिया भट्ट एक एक खतरनाक असैसिन यानी किलर के रूप में दिखाई देंगी, जो उनके अब तक के किरदारों से बहुत अलग माना जा रहा हैं. साथ ही शरवरी भी बिलकुल अलग और दमदार किरदार में दिखाई देंगी. इस प्रोजेक्ट्स से फैंस को भी बहुत उम्मीदें है, क्योंकि इसमें महिलाओं की बहादुरी और मिशन को दिखाया जा रहा हैं. इससे पहले YRF स्पाई यूनिवर्स ने एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3 और वॉर 2 जैसी फिल्में बना चुकी हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

वहीं बात करें रिलीज डेट की, तो अभी तक फिल्म को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई तारीख सामने नहीं आई हैं. पहले इसे अप्रैल 2026 में रिलीज किया जाना था. हालांकि, बाद में इसे बदलकर 10 जुलाई कर दिया गया. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये 3 जुलाई को रिलीज हो सकती है. फिलहाल फैंस को इसके टीजर का इंतजार है, जिसमें उन्हें एक अलग सिनेमाई अनुभव देखने को मिलेगा.

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