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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकितने अमीर हैं मानव सुथार, BCCI से कितनी सैलरी मिलती है? IPL से करते हैं लाखों की कमाई

कितने अमीर हैं मानव सुथार, BCCI से कितनी सैलरी मिलती है? IPL से करते हैं लाखों की कमाई

Manav Suthar BCCI Salary: मानव सुथार ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ पूरे मैच मिं 7 विकेट लिए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Jun 2026 03:37 PM (IST)
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दुनिया में हर एक एथलीट का यही सपना होता है, जब वह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करे तो ऐतिहासिक प्रदर्शन करके सबको चौंका दे. बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानव सुथार ने ऐसा ही किया है. अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में उन्होंने 5-विकेट हॉल लेकर इतिहास रच दिया.

मानव सुथार ऐसे केवल 10वें भारतीय गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 5-विकेट हॉल लिया हो. मानव की उम्र अभी महज 23 साल है और उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत बहुत शानदार हुई है. एक मैच ने सुथार को बड़ा स्टार बना दिया है. यहां जान लीजिए BCCI से मानव सुथार कितनी कमाई करते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग से वो कितना पैसा कमाते हैं?

कितने अमीर हैं मानव सुथार?

BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खिलाड़ियों को सालाना सैलरी देती है. मगर मानव सुथार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं हैं, इसलिए वे सालाना तनख्वाह पाने के पात्र नहीं हैं. मगर अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में खेलने के लिए उन्हें मैच फीस मिलेगी. एक टेस्ट मैच खेलने पर भारतीय खिलाड़ियों को 15 लाख रुपये की मैच फीस लेती है.

इसके अलावा मानव सुथार ने 2024 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था. वहीं 2026 सीजन में वे गुजरात टाइटंस के लिए खेले. उन्हें गुजरात फ्रेंचाइजी से 30 लाख रुपये की सैलरी मिली थी. घरेलू क्रिकेट में राजस्थान टीम के लिए खेलते हैं. यही उनकी कमाई का बड़ा स्रोत है. मानव सुथार की नेट वर्थ कितनी है, इसके सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन दावा किया जाता है कि उनकी नेट वर्थ 30 लाख-50 लाख के बीच हो सकती है.

मैच में झटके कुल 7 विकेट

मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में कुल 7 विकेट झटके. उन्होंने पहली पारी में 22 ओवर गेंदबाजी करके सिर्फ 33 रन दिए और 6 बल्लेबाजों को आउट किया. दूसरी पारी में उन्होंने 10 ओवरों में 29 रन देकर एक विकेट लिया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Jun 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
India National Cricket Team Manav Suthar IND VS AFG
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