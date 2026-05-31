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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'प्रलय' से 3000 करोड़ क्लब में एंट्री लेंगे रणवीर सिंह? 'धुरंधर' एक्टर का ऐसा रहा पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'प्रलय' से 3000 करोड़ क्लब में एंट्री लेंगे रणवीर सिंह? 'धुरंधर' एक्टर का ऐसा रहा पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रणवीर सिंह ने फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' से बॉक्स ऑफिस पर जो कमाल दिखाया है वो किसी और के लिए करना अब बड़ी चुनौती है. ऐसे में आइए जानते हैं रणवीर सिंह की पिछली 5 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के बारे में.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 31 May 2026 08:59 AM (IST)
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रणवीर सिंह इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक हैं. उनकी 'धुरंधर' के दोनों पार्ट्स ने तो धमाल ही मचा दिया. बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके इतिहास रचे. रणवीर फिल्म 'डॉन 3' को लेकर भी खबरों में हैं. पहले वो इस फिल्म में नजर आने वाले थे लेकिन फिर उन्होंने फिल्म को बीच को बीच में छोड़ दिया और इसे लेकर विवाद जारी है.

ऐसे में आइए नजर डालते हैं रणवीर की पिछली 5 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर. रणवीर सिंह के लिए साल 2023, 2025 और 2026 शानदार रहा. 2023 में 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' रिलीज हुई थी और फिल्म को पसंद किया गया था. वहीं 2025 में 'धुरंधर' और 2026 में 'धुरंधर 2'. हालांकि, उनकी 2022 में आई 'सर्कस' और 'जयेशभाई जोरदार' फ्लॉप हो गई थीं.

ये भी पढ़ें- Dhurandhar 2 Box Office: 73वें दिन भी किसी के सामने झुक नहीं रही 'धुरंधर 2', रणवीर सिंह की फिल्म ने किया इतना बॉक्स ऑफिस

रणवीर सिंह की पिछली 5 फिल्मों का कलेक्शन
कोईमोई के मुताबिक, 'धुरंधर 2'- 1185.15 करोड़ (2026)
'धुरंधर'- 894.49 करोड़ (2025)
'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी'- 153.3 करोड़ (2023)
'सर्कस'- 20.85 करोड़ (2022)
'जयेशभाई जोरदार'- 17.5 करोड़ (2022)

रणवीर सिंह की 5 फिल्मों ने 2,271.29 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. अब 3000 करोड़ क्लब में एंट्री पाने के लिए उन्हें 728.71 करोड़ की जरुरत है. फिल्म 'धुरंधर' ने रणवीर सिंह के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है. अब रणवीर की आने वाली फिल्मों से फैंस को काफी उम्मीदें हैं. उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो 'प्रलय' में नजर आएंगे.

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इस फिल्म का बजट 300 करोड़ बताया जा रहा है. फिल्म की कहानी मुंबई के महामारी और जॉम्बी पर बेस्ड है. अब ऐसे में रणवीर सिंह की इस फिल्म से फैंस को बहुत उम्मीदें हैं. देखना होगा कि रणवीर इस फिल्म के जरिए 3000 करोड़ क्लब में एंट्री ले पाते हैं या नहीं. इस फिल्म में एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन हैं. वो मलयाली एक्ट्रेस हैं और उनकी फिल्म लोकाह चैप्टर 1 को काफी पसंद किया गया था.

बता दें कि रणवीर सिंह के पास 'प्रलय' के अलावा आदित्य धर की 'चंद्रगुप्त', और 'अश्वत्थामा' जैसी फिल्में होनी की भी खबरें हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 31 May 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
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