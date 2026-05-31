महिमा चौधरी की बेटी सोशल मीडिया सेंसेशन हैं. उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. अरियाना की फोटोज वायरल रहती हैं. हाल ही में अमेरिकन एक्टर मीका अब्दल्ला की फोटोज वायरल हुईं. वो अमेजन प्राइम की नई सीरीज ऑफ कैम्पस में एली का रोल प्ले कर रही हैं. उनकी तस्वीरें देखकर को लोगों को महिमा की बेटी अरियाना की याद आ गई.

फोटोज में मीका बिल्कुल अरियाना जैसी लग रही हैं. अब महिमा चौधरी ने इसे लेकर बात की है.

बेटी की 'हमशक्ल' को लेकर महिमा ने कहा ये

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में महिमा ने कहा, 'हां, मुझे पता है. मैं उनसे प्यार करती हूं. वो शानदार हैं. कैसे दो अलग-अलग जगह के लोग एक-जैसे लग सकते हैं.'

मीका और अरियाना की मिलती शक्लों को लेकर महिमा ने रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कुछ लोगों ने कहा और पूछा कि क्या अरियाना ने डेब्यू कर लिया. मैंने कहा नहीं अभी तक नहीं, कैम्पस की एक्ट्रेस वायरल हो रही है. मुझे बहुत लोगों ने भेजा. ये काफी एंटरटेनिंग था.'

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आगे महिमा ने कहा, 'किसी इतने क्यूट इंसान को देखना शानदार है. लोग कहते हैं कि वो दोनों एक-जैसे लगती हैं. ये सुनकर अच्छा लगता है. मेरा मतलब है कि आप इसका फायदा जरुर उठाएं. मैं इसे देखकर एक्साइटेड हूं. मुझे ये बहुत क्यूट लगा. जब लोग कहते हैं कि मैं उसके जैसी दिखती हूं या अरियाना उसके जैसी दिखती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है.'

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अरियाना करेंगी बॉलीवुड डेब्यू?

आगे महिमा ने अरियाना के बारे में कहा, 'उन्होंने ने अभी 12वीं खत्म की है और वो आगे की जिंदगी के बारे में सोच रही हैं. मैं चाहती हूं कि वो एंटरटेनमेंट फील्ड में आएं. मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के लोगों के अच्छा कुछ नहीं है. मैंने बहुत एंजॉय किया है. मुझे इंडस्ट्री बहुत पसंद है.'