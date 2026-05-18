बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ी 'राजा शिवाजी', 'सैराट' को पछाड़ बनी मराठी की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जो रिलीज के बाद ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म की रिलीज को 17 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है. इसे 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच रिलीज किया गया था और आज भी बॉक्स ऑफिल पर कमाल का बिजनेस कर रही है. ऐसे में अब फिल्म ने तीसरे संडे 17वें दिन बड़ा रिकॉर्ड बनाया है.

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'राजा शिवाजी' ने अपने तीसरे वीकेंड पर भी सॉलिड कमाई की है. फिल्म ने तीसरे संडे और 17वें दिन 3.8 करोड़ का बिजनेस किया है. वहीं, फिल्म ने 16वें दिन 2.9 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने दूसरे दिन के मुकाबले थर्ड डे 31.03% की उछाल दर्ज की. इसका इंडिया नेट कलेक्शन 93.1 करोड़ हो चुका है और फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 109.85 करोड़ कर लिया है.

यह भी पढ़ें: 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, बनी सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम

मराठी में टूटा 9 साल पुराना रिकॉर्ड!

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'राजा शिवाजी' ने मराठी सिनेमा में 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 2016 में आई फिल्म 'सैराट' ने बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ की कमाई की थी और ये उस समय मराठी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई थी. ऐसे में अब इसे 'राजा शिवाजी' ने तोड़ दिया है. इसने 'सैराट' के इंडिया नेट कलेक्शन को पछाड़ दिया है. हालांकि, 'सैराट' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 110 करोड़ है. इसे ये सोमवार की कमाई के बाद पीछे छोड़ सकती है.

टॉप 5 मराठी ग्रॉसर ऑफ ऑल टाइम इंडिया (नेट)

1- राजा शिनाजी- 93.1 करोड़ (17 दिन)

2- सैराट- 90 करोड़

3- बाईपन भरी देवा- 76.28 करोड़

4- वेद- 61.2 करोड़

5- नटस्मार्ट- 42 करोड़

यह भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने आ रही हैं ये फिल्में, IMDb की इस लिस्ट ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें



'राजा शिवाजी' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'राजा शिवाजी' के बारे में बात की जाए तो ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को दिखाया गया है. इसमें रितेश के साथ ही जेनेलिया देशमुख के साथ ही संजय दत्त जैसे कलाकारों ने लीड रोल प्ले किया है.