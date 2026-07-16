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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 Box Office Day 6: ‘धमाल 4’ ने 6ठे दिन भी काटा गदर, 'अल्फा', 'पेद्दी' से 'कॉकटेल 2' तक 30 फिल्मों को का तोड़ा रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन

Dhamaal 4 Box Office Day 6: ‘धमाल 4’ ने 6ठे दिन भी काटा गदर, 'अल्फा', 'पेद्दी' से 'कॉकटेल 2' तक 30 फिल्मों को का तोड़ा रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 6: ‘धमाल 4’ की कमाई में रिलीज के छठे दिन बेशक मंदी आई है लेकिन इसने भारत में ग्रॉस कलेक्शन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 10:04 AM (IST)
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अजय देवगन, रितेश देशमु और अरशद वारसी सहित कई कलाकारों से सजी ‘धमाल 4’ सिनेमाघरों में 10 जुलाई को रिलीज हुई थी. तब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई में मंदी आई है और ये सिंगल डिजिट में ही कलेक्शन कर रही है बावजूद इसके ये बॉक्स ऑफिस पर काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और हर दिन करोड़ों कमा रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को कितनी कमाई की है?

धमाल 4’ ने छठे दिन कितना किया कलेक्शन?
बता दें कि इंद्र कुमार निर्देशित 'धमाल 4' ने भारत में सिनेमाघरों में अपने छठे दिन 11 हजार 137 शो में 6.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इससे भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 89.75 करोड़ रुपये हो गया है जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के पार यानी 107.11 करोड़ रुपये हो गया है.

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धमाल 4’ का डे वाइड कलेक्शन

धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
डे 1 14 करोड़
डे 2 22.50 करोड़
डे 3 28.50 करोड़
डे 4 8.75 करोड़
डे 5 9.50 करोड़
डे 6 6.50 करोड़
कुल कलेक्शन 89.75 करोड़

धमाल 4’ ने छठे वर्ल्डवाइड कितनी कर डाली कमाई
फिल्म ने छठे दिन विदेशों में भी 1.25 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी कुल विदेशी ग्रॉस कमाई 17.25 करोड़ रुपये हो गई. इसी के साथ इसकी दुनिया भर में कुल ग्रॉस कमाई 124.36 करोड़ रुपये पहुंच गई है. अब देखने वाली बात होगी कि दूसरे वीकेंड पर ये फिल्म कैसा परफॉर्म कर पाती है. दरअसल दूसरे वीकेंड पर इसे क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओडिसी से भी मुकाबला करना पड़ेगा. 

धमाल 4’ ने 6ठे दिन 30 फिल्मों के ओपनिंग वीक कलेक्शन को दी मात
धमाल 4 ने अपने 6 दिन के कलेक्शन से साल की कई फिल्मों के ओपनिंग वीक के रिकॉर्ड को मात दे दी है. इनमें अल्फा से लेकर पेद्दी और कॉकटेल 2 सहित कई फिल्में शामिल हैं.

 

  1. अल्फा- 48.4 करोड़ रुपये
  2. बेबी डू एंड हाई- 3.43 करोड़ रुपये
  3. कॉकटेल 2- 74.31 करोड़ रुपये
  4. हॉन्टेड 3 डी- 16.02 करोड़ रुपये
  5. भारत भाग्य विधाता- 6.55 करोड़ रुपये
  6. मैं वापस आऊंगा- 12.25 करोड़ रुपये
  7. गवर्नर- 5.44 करोड़ रुपये
  8. बंदर- 3.65 करोड़ रुपये
  9. है जवानी तो इश्क होना है- 43.53 करोड़ रुपये
  10. पेद्दी (हिंदी) – 17.4 करोड़ रुपये (8 दिन का कलेक्शन)
  11. द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो- 1.71 करोड़ रुपये
  12. चांद मेरा दिल- 21.21 करोड़ रुपये
  13. पति पत्नी और वो- 33.75 करोड़ रुपये
  14. आखिरी सवाल- 2.78 करोड़ रुपये
  15.  दादी की शादी- 5.34 करोड़ रुपये
  16. कृष्णावतराम पार्ट 1- 13.52 करोड़ रुपये
  17. राजा शिवाजी- 57.7 करोड़ रुपये
  18. एक दिन- 4 करोड़ रुपये
  19. गिन्नी वेड्स सनी 2- 1.54 करोड़ रुपये
  20. द केरल स्टोरी 2- 22.55 करोड़ रुपये
  21. दो दिवाने सहर में – 6.2 करोड़रुपये
  22. अस्सी- 6.95 करोड़ रुपये
  23.  ओ रोमियो- 52.51 करोड़ रुपये
  24. तू या मैं- 4.55 करोड़ रुपये
  25. वध 2-3.45 करोड़ रुपये
  26. मर्दानी 3-26.6 करोड़ रुपये
  27. मायसभा- 0.78 करोड़ रुपये
  28. राहु केतु- 6.1 करोड़ रुपये
  29. हैप्पी पटेल- 5.55 करोड़ रुपये
  30. इक्कीस- 30.35 करोड़ रुपये

धमाल 4’ के बारे में
इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म 10 जुलाई को रिलीज़ हुई. इसमें अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन अहम भूमिकाओं में हैं. मेकर्स ने ये भी कन्फर्म किया है कि 'धमाल 5' पर काम चल रहा है. 

ये भी पढ़ें:-Wednesday BO Collection: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर हावी रही 'धमाल 4', 'अल्फा' और 'वेलकम टू द जंगल' का बुरा हाल, जानें- कलेक्शन

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Published at : 16 Jul 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Ajay Devgn BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4
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