निक जोनस ने 10 साल पहले प्रियंका चोपड़ा को भेजा था ऐसा पहला मैसेज, स्क्रीनशॉट हुआ वायरल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या था वो पहला मैसेज, जिससे शुरू हुई थी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की लव स्टोरी? 10 साल बाद हुआ खुलासा

क्या था वो पहला मैसेज, जिससे शुरू हुई थी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की लव स्टोरी? 10 साल बाद हुआ खुलासा

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी, इसका खुलासा अब खुद निक ने किया है. जोनस ब्रदर्स के पॉडकास्ट में उन्होंने 10 साल पुराना पहला DM शेयर किया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 16 Jul 2026 11:18 AM (IST)
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ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी पॉप स्टार निक जोनस की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. हाल ही में 'जोनास ब्रदर्स' के पॉडकास्ट पर इस स्टार कपल ने अपनी लव स्टोरी से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे किए. इस दौरान निक जोनास ने उस पहले डायरेक्ट मैसेज (DM) का भी जिक्र किया, जिसने 10 साल पहले उनकी और प्रियंका चोपड़ा की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी. 

केविन जोनास ने ऐसे बढ़ाई थीं नजदीकियां
पॉडकास्ट के दौरान निक ने प्रियंका के साथ अपनी पहली इंटरेक्शन का स्क्रीनशॉट शेयर किया और बताया कि दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना कैसे शुरू किया. निक जोनास ने बताया कि उनके भाई केविन जोनास थे, जिन्होंने उन्हें प्रियंका चोपड़ा के शो 'क्वांटिको' के बारे में बताया था. निक ने बिलबोर्ड पर शो का पोस्टर देखा और घर जाकर तुरंत प्रियंका को मैसेज किया. 

निक ने कहा, 'मैंने सनसेट बुलेवार्ड पर ऊपर देखा और वहां प्रियंका के चेहरे का एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ था. इसके तुरंत बाद मैंने चेक किया कि क्या प्रियंका मुझे एक्स (पहले ट्विटर) पर फॉलो करती हैं और किस्मत से प्रियंका मुझे पहले से फॉलो कर रही थीं. मैंने बिना देर किए प्रियंका को पहला मैसेज भेज दिया.'

क्या था वो पहला मैसेज?
पॉडकास्ट में निक और प्रियंका के उस पहले चैट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया. निक ने अपने पहले मैसेज में लिखा था, 'हैलो, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि हमें मिलना चाहिए. मैं भी उन लोगों की बात से पूरी तरह सहमत हूं. क्या आप जल्द ही कभी लॉस एंजिल्स आ रही हैं?' 

क्या था वो पहला मैसेज, जिससे शुरू हुई थी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की लव स्टोरी? 10 साल बाद हुआ खुलासा

प्रियंका चोपड़ा ने दिया ये जवाब 
इसके जवाब में प्रियंका ने लिखा, 'हे, ग्राहम ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है. चलो फोन पर टेक्स्ट करते हैं, वो ज्यादा प्राइवेट रहेगा क्योंकि मेरी टीम भी इस सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस कर सकती है.' पॉडकास्ट के दौरान जब जो और केविन इस चैट को पढ़ रहे थे, तो प्रियंका और निक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे और एक-दूसरे का हाथ थामे थोड़ा शर्माते हुए नजर आए. 

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कब आमने-सामने आए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास
इस सोशल मीडिया चैट के बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई. साल 2017 में प्रियंका और निक पहली बार 'वैनिटी फेयर ऑस्कर्स आफ्टर-पार्टी' में आमने-सामने मिले. इसके बाद दोनों मेट गाला 2017 में साथ नजर आए, जिससे उनके रिश्ते की खबरों ने जोर पकड़ लिया. 

क्या था वो पहला मैसेज, जिससे शुरू हुई थी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की लव स्टोरी? 10 साल बाद हुआ खुलासा

साल 2018 में निक जोनास ने प्रियंका चोपड़ा को प्रपोज किया. इसके बाद दिसंबर 2018 में दोनों ने उदयपुर में हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शाही अंदाज में शादी की. शादी के चार साल बाद यानी 2022 में इस कपल ने सरोगेसी के जरिए अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का स्वागत किया. 

इस फिल्म में नजर आएंगी प्रियंका चोपड़ा
वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जल्द ही फिल्म 'वाराणसी' से करीब आठ साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं. इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में हैं. एसएस राजामौली फिल्म के डायरेक्टर हैं. फिल्म फिलहाल प्रोडक्शन स्टेज पर है और ये अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.

ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: ओटीटी पर इस फ्राइडे रिलीज हो रहीं क्राइम थ्रिलर से लेकर हॉरर K ड्रामा तक 8 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंजवॉच

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Published at : 16 Jul 2026 11:18 AM (IST)
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