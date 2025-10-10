बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अपने बयान में पुलिस से कहा कि नोटबंदी के कारण उनके कारोबार को भारी नुकसान हुआ था. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है.

नोटबंदी में हुआ भारी नुकसान - राज कुंद्रा

पूछताछ के दौरान बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने EOW को बताया कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रिकल और घरेलू उपकरणों के व्यापार में थी, लेकिन नोटबंदी के बाद कंपनी को भारी आर्थिक झटका लगा. कुंद्रा ने कहा कि वित्तीय संकट के चलते कंपनी उधार ली गई रकम चुकाने में असमर्थ रही.

शिल्पा से कई घंटों हुई थी पूछताछ

EOW ने इस मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से करीब साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की, वहीं राज कुंद्रा का बयान दूसरी बार दर्ज किया गया. अधिकारियों ने बताया कि जांच के सिलसिले में कुंद्रा को आने वाले हफ्तों में फिर से समन किया जाएगा.

विदेश यात्रा पर लगी थी रोक

वहीं इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा और राज के विदेश यात्रा वाली याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर वो अमेरिका के लॉस एंजिल्स या किसी अन्य जगह की विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो पहले उन्हें 60 करोड़ जमा करने होंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) पर भी रोक लगाने से इनकार किया है.

क्या है पूरा मामला?

राज कुंद्रा और शिल्पा सेट्टी पर आरोप लगा है कि उन्होंने व्यवसायी दीपक कोठारी को एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में 60 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया. जिसके बाद कोठारी ने कपल के खिलाफ अगस्त के महीने में जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है.

