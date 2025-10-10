हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'नोटबंदी में हुआ नुकसान, कंपनी नहीं चुका सकी कर्ज', 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में राज कुंद्रा ने दी सफाई

'नोटबंदी में हुआ नुकसान, कंपनी नहीं चुका सकी कर्ज', 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में राज कुंद्रा ने दी सफाई

Raj Kundra Case: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में सफाई दी है. उनका कहना है, 'नोटबंदी में उनको भारी नुकसान हुआ था. जिसकी वजह से कंपनी कर्जा नहीं चुका सकी.'

By : सूरज ओझा | Updated at : 10 Oct 2025 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अपने बयान में पुलिस से कहा कि नोटबंदी के कारण उनके कारोबार को भारी नुकसान हुआ था. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है.

नोटबंदी में हुआ भारी नुकसान - राज कुंद्रा

पूछताछ के दौरान बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने EOW को बताया कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रिकल और घरेलू उपकरणों के व्यापार में थी, लेकिन नोटबंदी के बाद कंपनी को भारी आर्थिक झटका लगा. कुंद्रा ने कहा कि वित्तीय संकट के चलते कंपनी उधार ली गई रकम चुकाने में असमर्थ रही.

शिल्पा से कई घंटों हुई थी पूछताछ

EOW ने इस मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से करीब साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की, वहीं राज कुंद्रा का बयान दूसरी बार दर्ज किया गया. अधिकारियों ने बताया कि जांच के सिलसिले में कुंद्रा को आने वाले हफ्तों में फिर से समन किया जाएगा.

विदेश यात्रा पर लगी थी रोक

वहीं इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा और राज के विदेश यात्रा वाली याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर वो अमेरिका के लॉस एंजिल्स या किसी अन्य जगह की विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो पहले उन्हें 60 करोड़ जमा करने होंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) पर भी रोक लगाने से इनकार किया है.

क्या है पूरा मामला?

राज कुंद्रा और शिल्पा सेट्टी पर आरोप लगा है कि उन्होंने व्यवसायी दीपक कोठारी को एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में 60 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया. जिसके बाद कोठारी ने कपल के खिलाफ अगस्त के महीने में जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें - 

रवीना टंडन की बेटी की 10 तस्वीरें: फैशन और खूबसूरती में मां को कड़ी टक्कर देती हैं राशा थडानी

 

 

Published at : 10 Oct 2025 12:09 PM (IST)
Tags :
Raj Kundra Bollywood Shilpa SheTTy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US H-1B Visa: ट्रंप का 1 लाख डॉलर से भी नहीं भरा मन! H-1बी वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव का प्लान, जानें कब से लागू होंगे नियम
ट्रंप का 1 लाख डॉलर से भी नहीं भरा मन! H-1बी वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव का प्लान, जानें कब से लागू होंगे नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
इंडिया
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

CM Stalin की बड़ी घोषणा: सरकारी कर्मचारियों को 8,400 से 16,800 तक Bonus और Ex- Gratia!
West Bengal: नौकरी घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सुजीत बोस के 11 ठिकानों पर मारी रेड
Ayodhya Blast: अयोध्या में JCB से मलबा हटाते ही फिर हुआ एक और धमाका | Breaking
IPS Puran Kumar Case: DGP समेत 13 अफसरों पर FIR, सस्पेंस बरकरार | Breaking
Illegal Liquor: नवादा में 1470 लीटर शराब जब्त, ड्रोन से माफिया पर नकेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US H-1B Visa: ट्रंप का 1 लाख डॉलर से भी नहीं भरा मन! H-1बी वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव का प्लान, जानें कब से लागू होंगे नियम
ट्रंप का 1 लाख डॉलर से भी नहीं भरा मन! H-1बी वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव का प्लान, जानें कब से लागू होंगे नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
इंडिया
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाइयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाइयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
हेल्थ
World Mental Health Day: ये 7 लक्षण दिखने लगें तो समझ जाएं हो रही मेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर से तुरंत कराएं इलाज
ये 7 लक्षण दिखने लगें तो समझ जाएं हो रही मेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर से तुरंत कराएं इलाज
यूटिलिटी
आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के भाव, देख लें अपने शहर का रेट चार्ट
आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के भाव, देख लें अपने शहर का रेट चार्ट
जनरल नॉलेज
Billionaires in India: देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget