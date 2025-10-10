हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरवीना टंडन की बेटी की 10 तस्वीरें: फैशन और खूबसूरती में मां को कड़ी टक्कर देती हैं राशा थडानी

Rasha Thadani 10 Stylish Photos: राशा थडानी अपने गॉर्जियस लुक को लेकर हर दिन चर्चा में रहती हैं. ऐसे में हम भी आपके लिए उनकी कुछ खास तस्वीरें लेकर आए हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 10 Oct 2025 11:47 AM (IST)
Rasha Thadani 10 Stylish Photos: राशा थडानी अपने गॉर्जियस लुक को लेकर हर दिन चर्चा में रहती हैं. ऐसे में हम भी आपके लिए उनकी कुछ खास तस्वीरें लेकर आए हैं.

रवीना टंडन ने 90 के दशक में अपनी एक्टिंग और स्टाइल से लोगों के दिलों पर खूब राज किया था. वहीं अब उनकी बेटी राश थडानी भी अपनी मां के नक्श कदमों पर चल रही हैं. यहां हम आपको राशा के कुछ दिलकश अवतार दिखाने जा रहे हैं. जिन्हें देख आप भी उनके दीवाने बन बैठेंगे.

1/10
रवीना थडानी और अनिल थडानी की बेटी राशा थडानी को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं हैं. राशा सिर्फ एक फिल्म से ही बॉलीवुड में अपनी धाक जमा चुकी हैं.
2/10
हालांकि राशा की डेब्यू फिल्म ‘आजाद’ का नाम फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शुमार है. लेकिन दर्शकों ने राशा के काम और उनकी डांस की खूब तारीफ की थी.
3/10
इस फिल्म में राशा ने अपने एक्सप्रेशन से भी लोगों का खूब दिल जीता था. जिन्हें देख फैंस में उनमें फ्यूचर सुपरस्टार नजर आई थी.
4/10
राशा फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. जहां वो हर दिन अपने ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
5/10
राशा अभी सिर्फ 20 साल की हैं और इंटरनेट पर उन्होंने तगड़ी फैन फॉलोइंग जुटा ली है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 3 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
6/10
राशा थडानी सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि कई एड फिल्म्स और ब्रांड्स शूट में भी अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा चुकी हैं.
7/10
राशा अपने हर लुक से फैंस को दीवाना बनाती हैं. इस फोटो में आंखें बंद करके स्माइल के साथ पोज देती हुई राशा थडानी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं.
8/10
इस रेड आउटफिट में राशा का सिजलिंग लुक देखने को मिला था. लहराते बालों ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए थे.
9/10
राशा थडानी एक नहीं कई बार रैंप पर अपनी वॉक का जलवा भी दिखा चुकी हैं. यूजर्स ने उनके इस टैलेंट की भी खूब तारीफ की थी.
10/10
बता दें कि राशा थडानी आखिरी बार फिल्म ‘आजाद’ में ही नजर आई थी. अब एक्ट्रेस जल्द ही 'लाइकी लाइका' में नजर आएंगी.
Published at : 10 Oct 2025 11:47 AM (IST)
Tags :
Raveena Tandon Rasha Thadani Bollywood

Photo Gallery

