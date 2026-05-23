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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वो रात 3 बजे भी...', प्रतीक बब्बर पर फूटा आर्य बब्बर का गुस्सा, बोले- पॉकेट मनी चाहिए तो बाप है

'वो रात 3 बजे भी...', प्रतीक बब्बर पर फूटा आर्य बब्बर का गुस्सा, बोले- पॉकेट मनी चाहिए तो बाप है

Arya Babbar Slams Prateik Babbar: राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर हाल ही में अपने भाई प्रतीक बब्बर पर भड़कते नजर आए. उन्होंने उन पर पिता का फायदा उठाने का आरोप लगया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 23 May 2026 03:20 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर इस समय अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल में पिता के स्मिता पाटिल संग अफेयर और रेखा की तरफ आकर्षण के बारे में खुलकर बात की. इसके अलावा आर्य बब्बर का अपने सौतेले भाई और एक्टर प्रतीक बब्बर पर गुस्सा फूटा है. इसके साथ उन्होंने प्रतीक पर पिता का फायदा उठाने का आरोप लगया है. 

अब चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती- आर्य बब्बर
विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में आर्य बब्बर ने कहा कि उन्होंने प्रतीक को हमेशा छोटा भाई माना और उनके मन में उनके लिए बड़े भाई जैसा प्यार रहा, लेकिन प्रतीक ने ही परिवार से रिश्ता तोड़ लिया. आर्य ने कहा, 'आज भी अगर वो मुझे फोन करके बोले कि भैया मैं प्रॉब्लम में हूं... रात 3 बजे रात को आपकी जरूरत है, मैं तुरंत जाऊंगा, लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती, बहुत बुरी खरोंच लग गई है. मैंने उसे कितनी बार मैसेज किया, कॉल किया. मैंने वॉइस नोट भेजे, लेकिन जवाब नहीं मिला.'

आर्य बब्बर ने प्रतीक बब्बर पर लगाए ये आरोप
आर्य ने प्रतीक पर भड़के हुए कहा, 'जब आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, आपको बाप से पॉकेट मनी चाहिए टू सर्वाइव. तब आपका बाप बाप है, है ना? आपके बाप ने हमारी स्मिता मां के लिए जो घर बनाकर दिया, उसमें आपको रहना है, तब वो आपका बाप है. मतलब जब आपको सारे बेनिफिट्स लेने हैं, तब वो आपके बाप हैं. पर जब आपको सोसाइटी में उन्हें इज्जत देनी है, तब वो आपका बाप नहीं है. ये तो यार क्या बात हुई?'

ये भी पढ़ें:- 'रात गई बात गई...'प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड की शादियों की खोली पोल, बोले- 90 पर्सेंट शादियां फेक होती है

यहां वो बिल्कुल गलत है- आर्य बब्बर
उन्होंने आगे कहा, 'अगर बड़ा भाई होने के नाते मैं उसे प्यार करता हूं, तो जहां गलत है, वहां गलत भी बोलूंगा और यहां वो बिल्कुल गलत है. जिस स्मिता मां के लिए पापा ने हम सबको छोड़ा और चले गए, आज उसी स्मिता मां का जो बच्चा है, वो पापा को पापा नहीं मान रहा है. इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि तुम पहले उन्हें पापा कहकर बुलाते थे, पर अब नहीं.'

प्रतीक बब्बर के पिता और परिवार संग बिगड़े रिश्ते
बता दें कि प्रतीक बब्बर का अपने पिता राज बब्बर और उनकी पहली पत्नी के परिवार के साथ रिश्तों में लंबे समय से तनाव रहा है. प्रतीक ने अपनी शादी में अपने पिता को नहीं बुलाया था. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने नाम से पिता का सरनेम 'बब्बर' हटाकर अपनी मां स्मिता पाटिल का सरनेम अपना लिया है.

राज बब्बर ने की दो शादियां
गौरतलब है कि राज बब्बर ने जब स्मिता पाटिल से शादी की थी, तब वो पहले से शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे आर्य बब्बर और जूही बब्बर थे. उन्होंने अपनी पहली पत्नी नादिरा को बिना तलाक दिए स्मिता पाटिल से शादी की थी. राज बब्बर ने 1983 में स्मिता पाटिल से शादी की थी. 1986 में इस कपल के बेटे प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल का निधन हो गया. इसके बाद राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा के साथ रहने लगे. 

ये भी पढ़ें:- 'ये मुझे मां से मिला है', मां स्मिता पाटिल को याद कर इमोशनल हुए प्रतीक बब्बर, शेयर की Unseen फोटो

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Published at : 23 May 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Prateik Babbar Raj Babbar Arya Babbar
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