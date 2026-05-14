मां स्मिता को याद कर इमोशनल हुए प्रतीक बब्बर, अनसीन फोटो शेयर कर लिखी ये बात

'ये मुझे मां से मिला है', मां स्मिता पाटिल को याद कर इमोशनल हुए प्रतीक बब्बर, शेयर की Unseen फोटो
Prateik Babbar Remembers Smita Patil: प्रतीक बब्बर ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां स्मिता पाटिल के जवानी के दिनों की एक पुरानी फोटो शेयर की है. इसके साथ उन्होंने इमोशनल नोट लिखा है.
स्मिता पाटिल की गिनती हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में होती है. उन्होंने बॉलीवुड को 'मंडी', 'अर्थ', 'अर्ध सत्य' जैसी कई शानदार फिल्में दीं. हालांकि, 31 साल उम्र में बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया. अब एक्टर प्रतीक अपनी मां स्मिता को याद कर इमोशनल हुए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्मिता के जवानी के दिनों की एक पुरानी फोटो शेयर की है. इसके साथ उन्होंने दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा है.
मां जैसा पोज देते दिखे प्रतीक बब्बर
प्रतीक ने सोशल मीडिया पर अपनी मां स्मिता और अपनी फोटो का एक कोलाज शेयर किया है. इस कोलाज में मां-बेटे दोनों एक जैसा पोज देते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है. जहां स्मिता पाटिल विंटेज फ्रेम में पोज देती दिखाई दे रही हैं, वहीं प्रतीक डेनिम लुक में उसी अंदाज को रीक्रिएट करते नजर आ रहे हैं. प्रतीक ने कैप्शन में लिखा, 'ये मुझे मेरी मां से मिला है.' उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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प्रतीक बब्बर के जन्म के बाद हुआ था स्मिता पाटिल का निधन
बता दें कि स्मिता पाटिल ने 1983 में एक्टर राज बब्बर से शादी की थी. साल 1986 में इस कपल ने बेटे प्रतीक बब्बर का स्वागत किया, लेकिन बेटे के जन्म के कुछ समय बाद ही 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल का निधन हो गया. इसके बाद राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा के साथ रहने लगे. दरअसल, नादिरा और राज बब्बर 1975 में शादी के बंधन में बंधे थे. इनके दो बच्चे, आर्य बब्बर और जूही बब्बर हैं.
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Source: IOCL