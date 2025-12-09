'धुरंधर 2' में बड़ा होगा आर माधवन का रोल, कहा- 'मेरे कैरेक्टर में बहुत कुछ है'

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. इसमें रणवीर सिंह समेत कई बड़े स्टार्स ने अपने एक्टिंग का जलवा बिखेरा है. फिल्म में आर माधवन को अजय सान्याल के रोल में देखा गया जो कि फिल्म में इंटेलीजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं. अब अभिनेता ने 'धुरंधर 2' में अपने रोल को लेकर फैंस को बड़ी जानकारी दी है.

रणवीर सिंह स्टारर स्पाई एक्शन फिल्म 'धुरंधर' थिएटर्स में बंपर कमाई कर रही है. साढ़े तीन घंटे की इस फिल्म को ऑडियंस सकें क्रिटिक्स का भरपूर प्यार मिल रहा है. फिल्म की कास्टिंग से लेकर कहानी तक, हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट है. अब फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले एक्टर आर माधवन ने 'धुरंधर 2' में अपने रोल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

'धुरंधर 2' में आर माधवन का होगा अहम रोल

इस खास बातचीत में एक्टर ने बताया कि 'धुरंधर 2' में उनका रोल बड़ा होने वाला है. इस बार उन्हें कम स्क्रीन टाइम मिला लेकिन अगले पार्ट में उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा. 'धुरंधर 2' में अजय सान्याल रणवीर सिंह के किरदार को स्पाई बनने की ट्रेनिंग देते नजर आएंगे. इस वजह से आर माधवन का 'धुरंधर 2' में बहुत ही अहम योगदान होने वाला है.

'उनके साथ बार–बार काम करना चाहता हूं... '

बॉलीवुड हंगामा संग एक इंटरव्यू में आर माधवन ने 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर की भी जमकर तारीफ की. अभिनेता ने बताया कि आदित्य धर बिल्कुल साधु की तरह हैं. इतनी इंटेंस फिल्म बनाने के बीच वो अपने इमोशंस और अपनी चिंताओं को अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं. इसके साथ ही आए माधवन ने फिर से आदित्य धर के साथ काम करने की इच्छा जताते हुए कहा- 'धुरंधर में आदित्य धर के साथ काम करने के बाद मैं बार–बार उनके साथ काम करना चाहता हूं. '

कब रिलीज होगी 'धुरंधर 2' ?

बता दें, आदित्य धर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसके बाद से ही फिल्म लगातार अपने खाते में बंपर कमाई कर रही है. फिल्म के एंड में ही मेकर्स ने 'धुरंधर 2' का ऐलान कर दिया था. इस अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों के बीच भी सिक्वल को लेकर काफी उत्साह देखा जा सकता है. बता दें कि 'धुरंधर 2' अगले साल 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.