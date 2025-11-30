'शादीशुदा होने के बावजूद बार-बार बनाए शारीरिक संबंध', इस मशहूर गायक के खिलाफ रेप का केस दर्ज

Punjabi Singer: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री एक बार फिर विवादों में घिर गई है. मशहूर पंजाबी गायक हसन मानक के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले की जांच ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है. कपूरथला पुलिस ने गायक के खिलाफ बलात्कार के आरोप जोड़कर मामले को और मजबूत कर दिया है. रिपोर्टों के अनुसार, एक एनआरआई महिला की शिकायत के आधार पर हसन मानक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

महिला ने बयान में क्या कहा?

महिला ने अपने बयान में कहा कि मानक ने एक बड़ी सेलिब्रिटी बनकर उसका भरोसा हासिल किया और फिर उसके साथ बलात्कार किया. बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में धारा 376 (बलात्कार) सहित अन्य गंभीर आरोप जोड़ने का फैसला किया. एनआरआई महिला का आरोप है कि मानक एक मशहूर गायक और एक उच्च-प्रोफाइल सेलिब्रिटी होने का दावा करता है. उसने विवाहित होने के बावजूद बार-बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.

पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में किया अरेस्ट

ध्यान देने वाली बात यह है कि कपूरथला पुलिस ने हसन मानक को 13 नवंबर को पहले दर्ज किए गए धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था. मानक पर एनआरआई महिला से लाखों रुपये वसूलने का आरोप है. इस मामले की जांच के दौरान जब महिला ने अपने बयान में बलात्कार का जिक्र किया तो पुलिस ने इसे गंभीर माना और आईपीसी की बलात्कार से संबंधित धाराएं जोड़ दीं.

कौन हैं हसन मानक?

हसन मानक एक पंजाबी गायक हैं, जो मुख्य रूप से पंजाबी लोक संगीत और पारंपरिक गायकी के लिए जाने जाते हैं. उनकी पहचान का सबसे बड़ा पहलू उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है. हसन मानक पंजाबी संगीत के दिग्गज और "कलियों के बादशाह" कहे जाने वाले कुलदीप मानक की बेटी के बेटे हैं. वह अपने नाना की गायकी की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं और उनकी शैली में भी कुलदीप मानक की छाप दिखाई देती है.