पुनीत इस्सर बर्थडे स्पेशल: एक मुक्के ने छीना काम, ‘दुर्योधन’ बनकर रचा इतिहास

हिंदी सिनेमा और टीवी की दुनिया में कुछ ऐसे कलाकार भी हैं, जिन्हें उनके असली नाम के बजाय किरदार के नाम से याद किया जाता है. अभिनेता पुनीत इस्सर भी ऐसे ही कलाकार हैं. 12 सितंबर को जन्मे पुनीत इस्सर ने फिल्मों से लेकर टेलीविजन तक लंबी समय तक काम किया है. हालांकि, उनकी जिंदगी का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा.

करियर की शुरुआत में ही एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने उन्हें लंबे समय तक काम से दूर कर दिया. फिर 'महाभारत' के दुर्योधन के किरदार से उन्होंने ऐसी पहचान बनाई, जिसे आज भी याद किया जाता है.

कुली’ के सेट पर हुआ हादसा

पुनीत इस्सर ने 1980 के दशक में फिल्मों में कदम रखा. साल 1983 में आई मनमोहन देसाई की फिल्म 'कुली' में उन्होंने विलेन का किरदार निभाया था. इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ, जिसका असर उनके पूरे करियर पर पड़ा.

फिल्म के एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान पुनीत को अमिताभ बच्चन के साथ फाइट करनी थी. सीन में उन्हें अमिताभ को मुक्का मारना था, लेकिन शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद अमिताभ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई थी.

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हादसे के बाद बढ़ी मुश्किलें

इस हादसे के बाद पुनीत इस्सर को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बाद में कई इंटरव्यू में बताया कि लोगों के मन में उनके बारे में एक धारणा बन गई थी. उन्हें डर था कि कहीं पुनीत की मार से किसी और अभिनेता को नुकसान न हो जाए. इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ा.

पुनीत इस्सर के मुताबिक, इस घटना के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलने में काफी परेशानी हुई. उन्होंने बताया था कि इस वजह से उन्होंने कई फिल्में खो दीं. एक तरफ उनका करियर शुरू ही हुआ था और दूसरी तरफ वह लगातार काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

‘दुर्योधन’ने बदली पहचान

फिर उनकी जिंदगी में आया वह किरदार, जिसने सब कुछ बदल दिया. बी.आर. चोपड़ा के लोकप्रिय टीवी धारावाहिक 'महाभारत' ने पुनीत इस्सर के करियर को नई दिशा दी. 1988 में शुरू हुए इस धारावाहिक में उन्होंने दुर्योधन का किरदार निभाया. उनकी कद-काठी, आवाज और अभिनय ने इस किरदार को बेहद दमदार बना दिया.

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दिलचस्प बात यह है कि दुर्योधन के किरदार के लिए पुनीत ने काफी मेहनत की थी. उन्होंने अपना वजन भी काफी बढ़ाया. रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने करीब 22 किलो वजन बढ़ाकर अपना वजन लगभग 108 किलो तक किया था, ताकि दुर्योधन के किरदार को पर्दे पर प्रभावशाली तरीके से निभाया जा सके.

कई फिल्में कर चुके हैं पुनीत इस्सर

उन्होंने 'राम जाने', 'बॉर्डर', 'कृष', 'बचना ऐ हसीनों', 'रेडी', 'सन ऑफ सरदार' और 'द कश्मीर फाइल्स' जैसी फिल्मों में काम किया. उन्होंने फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए और टीवी पर भी लगातार सक्रिय रहे.

पुनीत ने अभिनय के साथ निर्देशन में भी हाथ आजमाया. 2004 में उन्होंने सलमान खान और शिल्पा शेट्टी स्टारर फिल्म 'गर्व: प्राइड एंड ऑनर' का निर्देशन किया. इसके अलावा उन्होंने 'आई एम सिंह' का भी निर्देशन किया.

उन्होंने रियलिटी शो 'बिग बॉस 8' में भी हिस्सा लिया और लंबे समय तक घर में बने रहे. वह टीवी के कई लोकप्रिय धारावाहिकों का हिस्सा रहे हैं.

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