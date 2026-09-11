सिनेमाघरों में इन दिनों ‘मिर्जापुर द मूवी’ और ‘हनुमान अंश’ का डंका बज रहा है. इन दोनों फिल्मों में दर्शको की खूब दिलचस्पी बनी हुई है. इस बीच शुक्रवार, 11 सितंबर को यानी आज बड़े पर्दे पर अक्षय कुमार और सैफ अली खान की क्राइम थ्रिलर ‘हैवान’ ने भी दस्तक दी है.

इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी धीमी रही है. ऐसे में ‘हनुमान अंश’ और ‘मिर्जापुद द मूवी’ की जबरदस्त हाईप के बीच ‘हैवान’ कितने करोड़ से ओपनिंग कर पाएगी? चलिए यहां प्रीडिक्शन जानते हैं.

'हैवान' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी की इस साल आई पहली फिल्म 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था. वहीं अब ये जोड़ी क्राइम थ्रिलर 'हैवान' लेकर आए हैं. हालांकि रिलीज से पहले 'हैवान' का खास बज नहीं दिखा जिसका असर इसकी प्री सेल पर भी पड़ा.

इन सबके बीच इसे पहले से सिनेमाघरों में मौजूद ‘मिर्जापुर द मूवी’ और ‘हनुमान अंश’ से मुकाबला करना पड़ेगा. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हर दिन डबल डिजिट में कमाई कर रही हैं जो साफ दिखाता है कि इन दोनों फिल्मों का क्रेज दर्शको के सिर चढ़कर बोल रहा है.





ऐसे में 'हैवान' की सक्सेस अब पूरी तरह वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करेगी. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान है कि ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 3-5 करोड़ रुपये (नेट) कमाएगी, जो मौजूदा हालात को देखते हुए ठीक-ठाक आंकड़ा माना जाएगा. अगर शुरुआती रिव्यू बहुत अच्छे रहे, तो कमाई अनुमानित रेंज से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है.

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हनुमान अंश और मिर्जापुर द मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

बता दें कि हनुमान अंश ने 34 दिनों में भारत में 153.14 करोड़ की नेट कमाई कर ली है. ये फिल्म महज 1.8 करोड़ की लागत में बनी है. वहीं 90 करोड़ के बजट में बनी मिर्जापुर द मूवी रिलीज के 7 दिनों में भारत में 148.45 करोड की नेट कमाई कर चुकी है.

'हैवान' के बारे में

यह क्राइम थ्रिलर फिल्म KVN प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के बैनर तले वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने प्रोड्यूस की है. इसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान के अलावा बोमन ईरानी, ​​श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म में मोहनलाल का कैमियो रोल है.

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