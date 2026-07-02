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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडओपन मैरिज में रही 70 के दशक की ये मॉडल, मुंबई के जुहू बीच पर बिना कपड़ों के लगाई थी दौड़

ओपन मैरिज में रही 70 के दशक की ये मॉडल, मुंबई के जुहू बीच पर बिना कपड़ों के लगाई थी दौड़

प्रोतिमा बेदी अपनी जिंदगी में काफी विवादों में रही हैं. प्रोतिमा बेदी ने सारी बंदिशें तोड़कर अपनी शर्तों पर जिंदगी जी. प्रोतिमा की शादी कबीर बेदी के साथ हुई थी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Curated By: मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Jul 2026 04:22 PM (IST)
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मॉडल और डांसर प्रोतिमा बेदी को अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना गया. वो अपने इसी बेबाक अंदाज की वजह से काफी विवादों में भी रहीं. प्रोतिमा ने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी. उन्होंने मॉडलिंग के तौर पर अपना करियर 1970 के दशक में शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग छोड़कर डांसिंग शुरू की. वो ओडिसी डांसर बनी.

विवादों में घिरा था नाम

1974 में प्रोतिमा बेदी तब ज्यादा विवादों में आईं जब वो मुंबई के जुहू बीच पर बिना कपड़ों के दौड़ती दिखीं. ये एक मैग्जीन के लिए पब्लिसिटी कैम्पेन था. इसी के साथ वो देश की सबसे ज्यादा विवादित पब्लिक फिगर में से एक बन गई थीं

ओपन मैरिज में रहीं प्रोतिमा
प्रोतिमा की शादी एक्टर कबीर बेदी के साथ हुई थी. उनके दो बच्चे पूजा और सिद्धार्थ बेदी थे. प्रोतिमा और कबीर की शादी 1969 और 1974 तक ही चली थी. कबीर ने बताया था कि वो और प्रोतिमा ओपन मैरिज में थे. 

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उन्होंने कहा था, 'हमारे बीच ऐसा हो गया था कि आप जो करना चाहती हैं वो आप करिए. मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं. हमारी ओपन मैरिज हो गई थी. लेकिन हमारे लिए ओपन मैरिज भी काम नहीं की और हम अलग हो गए.' बता दें कि प्रोतिमा और कबीर बेदी के बेटे सिद्धार्थ ने सुसाइड से अपनी जान ले ली थी.

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प्रोतिमा का निधन, नहीं मिला शव

बता दें कि प्रोतिमा बेदी अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनका निधन तब हुआ जब वो 49 साल की थीं. उनका शव कभी नहीं मिला. कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पास मालपा में हुए लैंडस्लाइड की वजह से उनका निधन हुआ. 

उनकी बेटी पूजा ने अपनी मां के बारे में बात करते हुए स्क्रीन से कहा था कि उनकी मां की इच्छा थी कि जब भी उनका निधन हो तो वो प्रकृति के करीब हों. और अपनी जिंदगी के अंतिम समय में वो पहाड़ों पर थीं. 

Published at : 02 Jul 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Protima Bedi
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