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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRamayana का सीन हुआ लीक, क्रिएटर का बड़ा दावा, बोले- फ्री मार्केटिंग के लिए मेकर्स ने जानबूझकर 'रामायण' में खराब VFX दिखाया

Ramayana का सीन हुआ लीक, क्रिएटर का बड़ा दावा, बोले- फ्री मार्केटिंग के लिए मेकर्स ने जानबूझकर 'रामायण' में खराब VFX दिखाया

'रामायण' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज है. फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाला है. अब फिल्म का एक सीन भी लीक हो गया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Jul 2026 01:36 PM (IST)
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रणबीर कपूर की 'रामायण' 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है. फिल्म से राम का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है अब फिल्म के ट्रेलर को लेकर काफी चर्चा है. इसी बीच फिल्म से एक सीन लीक हो गया है. इस सीन में रणबीर कपूर एक राक्षस को मारते दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है. 

वहीं इसी बीच फिल्म को लेकर एक क्रिएटर ने बड़ा दावा किया है. मेकर्स ने हाल ही में फिल्म सेट पर क्रिएटर डे रखा. सभी क्रिएटर्स में से एक ध्रुव परीक्षित जो फिल्मों पर वीडियो बनाते हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी इस ट्रिप की पिक्स शेयर की. उन्होंने रामायण को लेकर बात भी की और ये भी दावा किया कि मेकर्स ने फ्री मार्केटिंग के लिए खराब वीएफएक्स दिखाए.

'रामायण' को लेकर क्रिएटर का बड़ा दावा

ध्रुव ने कहा, 'हां, वो अधूरा था. लेकिन उनके पास जो विजन है उसे शब्दों में नहीं बता सकते. मैंने वहां जो सीन देखे वो अवतार के लेवल के थे. मैं इसे बढ़-चढ़ाकर नहीं बोल रहा. सच में बहुत कुछ अच्छा बन रहा है. कैरेक्टर डिजाइन से लेकर रामायण की जो दुनिया क्रिएट हुई है वो अमेजिंग हैं.'

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आगे उन्होंने कहा, 'मुझे वहां वीएफएक्स आर्टिस्ट से भी मिलने का मौका मिला. उन्होंने मुझे बताया कि क्रिएटर ने जानबूझकर खराब वीएफएक्स वाला वर्जन अपलोड किया था. उनके पास अच्छे वर्जन थे उन सीन के, लेकिन उन्होंने ये जानबूझकर किया. ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि फिल्म को लेकर बातचीत हो और सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना को फ्री मार्केटिंग में बदला जा सके.'

फिल्म को नितेश तिवारी बना रहे हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर राम के रोल में हैं. वहीं साई पल्लवी मां सीता के रोल में हैं. रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में दिखेंगे. वहीं यश को रावण और सनी देओल को हनुमान के किरादर में देखा जाएगा. 

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 02 Jul 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana RAM
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