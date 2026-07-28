दिवंगत एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील का 70 साल की उम्र में निधन

दिवंगत एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का निधन हो गया है. सुनील आनंद का निधन 70 साल की उम्र में लंदन में हुआ. वो पिछले काफी दिन से बीमार चल रहे थे. सुनील एक्टर और फिल्ममेकर थे. वो लेजेंड्री एक्टर देव आनंद और कल्पना कार्तिक के बेटे थे. खबरें हैं कि 26 जुलाई को उनकी मौत हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें हार्ट अटैक आया. उनकी फैमिली ने निधन की जानकारी दी.

परिवार ने जारी किया स्टेटमेंट

उनकी भतीजी जीना नारंग ने स्टेटमेंट जारी किया और इस दुख की घड़ी में प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की. स्टेटमेंट में फैमिली ने सुनील के निधन के बाद प्यार, प्रार्थना और सपोर्ट के लिए आभार जताया. उन्होंने कहा कि वो सुनील के जाने से बहुत दुखी हैं और उन्होंने मुश्किल घड़ी में प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की. अभी तक सुनील के अंतिम संस्कार को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है.