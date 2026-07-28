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दिवंगत एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील का 70 साल की उम्र में निधन

एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहे. सुनील 70 साल के थे. उनका लंदन में निधन हो गया. सुनील कुछ समय से बीमार चल रहे थे.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 28 Jul 2026 06:30 PM (IST)
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दिवंगत एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का निधन हो गया है. सुनील आनंद का निधन 70 साल की उम्र में लंदन में हुआ. वो पिछले काफी दिन से बीमार चल रहे थे. सुनील एक्टर और फिल्ममेकर थे. वो लेजेंड्री एक्टर देव आनंद और कल्पना कार्तिक के बेटे थे. खबरें हैं कि 26 जुलाई को उनकी मौत हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें हार्ट अटैक आया. उनकी फैमिली ने निधन की जानकारी दी.

परिवार ने जारी किया स्टेटमेंट
उनकी भतीजी जीना नारंग ने स्टेटमेंट जारी किया और इस दुख की घड़ी में प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की. स्टेटमेंट में फैमिली ने सुनील के निधन के बाद प्यार, प्रार्थना और सपोर्ट के लिए आभार जताया. उन्होंने कहा कि वो सुनील के जाने से बहुत दुखी हैं और उन्होंने मुश्किल घड़ी में प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की. अभी तक सुनील के अंतिम संस्कार को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 28 Jul 2026 06:17 PM (IST)
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