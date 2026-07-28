#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' के राम या रावण... रणबीर कपूर और यश में कौन है ज्यादा रईस? जानिए दोनों की नेटवर्थ

'रामायण' के राम या रावण... रणबीर कपूर और यश में कौन है ज्यादा रईस? जानिए दोनों की नेटवर्थ

Ranbir Kapoor Vs Yash Net Worth: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर और यश लीड रोल में हैं. चलिए दोनों की नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 28 Jul 2026 07:20 PM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. ये इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, जबकि साउथ सुपरस्टार यश लंकापति रावण की भूमिका निभा रहे हैं. पर्दे पर राम और रावण के इस महासंग्राम को देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑन-स्क्रीन आमने-सामने आने वाले इन दोनों सुपरस्टार्स में से असल जिंदगी में कौन ज्यादा अमीर है? आइए जानते हैं रणबीर कपूर और यश की नेटवर्थ. 

रणबीर कपूर की नेटवर्थ
बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में शुमार रणबीर कपूर कई सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. उन्होंने 'संजू', 'ब्रह्मास्त्र', 'ये जवानी है दीवानी', 'अजब प्रेम की गजब कहानी', 'बर्फी', 'रॉकस्टार' और 'एनिमल' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है. अपने लंबे करियर और सफलता के दम पर उन्होंने अच्छी-खासी संपत्ति भी बनाई है. 

रामायण' के राम या रावण... रणबीर कपूर और यश में कौन है ज्यादा रईस? जानिए दोनों की नेटवर्थ

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर कपूर की कुल नेटवर्थ लगभग 369 करोड़ से लेकर 400  करोड़ के आसपास है. वो एक फिल्म के लिए लगभग 50 से 70 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं. फिल्मों के अलावा रणबीर ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी कमाई करते हैं. मुंबई के बांद्रा में उनका एक आलीशान घर है, जिसका नाम 'वास्तु' है. इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज-मायबैक, ऑडी और लैंड रोवर जैसी कई लग्जरी कारें भी हैं.

ये भी पढ़ें:-छात्रों के प्रोटेस्ट पर अक्षय, आमिर और दीपिका पादुकोण सहित बॉलीवुड के दिग्गज चुप क्यों? सलमान खान ने किया सपोर्ट

यश की नेटवर्थ 
फिल्म 'KGF' और 'KGF 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद कन्नड़ एक्टर यश आज एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और दमदार अभिनय के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया है. आज यश की गिनती कन्नड़ सिनेमा के टॉप एक्टर्स में होती है. उन्होंने शोहरत के साथ ही अच्छी साखी दौलत भी कमा ली है. 

रामायण' के राम या रावण... रणबीर कपूर और यश में कौन है ज्यादा रईस? जानिए दोनों की नेटवर्थ

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यश की कुल नेटवर्थ लगभग 53 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपये तक फीस चार्ज करते हैं. इसके अलावा वो कई बड़े ब्रांड्स के ब्रांड एंबेसडर भी हैं. बेंगलुरु में यश का एक बेहद खूबसूरत विला है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. उनके पास मर्सिडीज-बेंज जीएलएस, ऑडी क्यू7 और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं.

कब रिलीज होगी 'रामायण'?
'रामायण' में सनी देओल, साई पल्ल्वी, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह सहित और भी कई कलाकार नजर आएंगे. ये अब तक के भारतीय इतिहास की सबसे महंगी फिल्म साबित होने वाली है. आज तक इतने भारी-भरकम बजट में और कोई  इंडियन फिल्म नहीं बनी है. फिल्म की रिलीज की बात करें तो 'रामायण' का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा. वहीं, दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर दर्शकों के बीच आएगा. फिल्म का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. 

ये भी पढ़ें: कभी ट्रेनों में टॉफियां बेचीं, ड्राइवर की नौकरी भी की, फिर ऐसे फिल्मों में स्टार बने थे महमूद

और पढ़ें
Published at : 28 Jul 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Yash :Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रामायण' के राम या रावण... रणबीर कपूर और यश में कौन है ज्यादा रईस? जानिए दोनों की नेटवर्थ
'रामायण' के राम या रावण... रणबीर कपूर और यश में कौन है ज्यादा रईस? जानिए दोनों की नेटवर्थ
बॉलीवुड
दिवंगत एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील का 70 साल की उम्र में निधन
दिवंगत एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील का 70 साल की उम्र में निधन
बॉलीवुड
'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' का शानदार फर्स्ट रिव्यू, क्रिटिक्स बोले- मार्वल की बेस्ट स्पाइडर मैन फिल्म
'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' का शानदार फर्स्ट रिव्यू, क्रिटिक्स बोले- मार्वल की बेस्ट स्पाइडर मैन फिल्म
बॉलीवुड
100 करोड़ रुपये... 'रामायण' कर रही म्यूजिक राइट्स की सबसे बड़ी डील
100 करोड़ रुपये... 'रामायण' कर रही म्यूजिक राइट्स की सबसे बड़ी डील
Advertisement

वीडियोज

Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रियंका गांधी साबित करें', भड़के शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी
'प्रियंका गांधी साबित करें', भड़के शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी
हिमाचल प्रदेश
'गटर छाप' पर विक्रमादित्य सिंह बोले- PM तो फ्रेंड्स कहते हैं
'गटर छाप' पर विक्रमादित्य सिंह बोले- PM तो फ्रेंड्स कहते हैं
इंडिया
Xप्लेन: CJP आंदोलन के बाद कैसे भड़की E20 फ्यूल में चिंगारी? नतीजे क्या
CJP आंदोलन के बाद कैसे भड़की E20 फ्यूल में चिंगारी? नतीजे क्या
बॉलीवुड
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया तहलका, जानें- कितनी हुई कमाई
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
इंडिया
PoK में बर्बरता पर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा - 'पूरा J&K...'
PoK में बर्बरता पर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा - 'पूरा J&K...'
ऑटो
पहली बारिश से एक्सप्रेसवे फेल, क्यों बिगड़ रहा खेल?
पहली बारिश से एक्सप्रेसवे फेल, क्यों बिगड़ रहा खेल?
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पर बहस, बांसुरी स्वराज ने UPA सरकारों की लीक गिनाई
एंटी पेपर लीक बिल पर बहस, बांसुरी स्वराज ने UPA सरकारों की लीक गिनाई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
Embed widget