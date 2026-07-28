'रामायण' के राम या रावण... रणबीर कपूर और यश में कौन है ज्यादा रईस? जानिए दोनों की नेटवर्थ
Ranbir Kapoor Vs Yash Net Worth: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर और यश लीड रोल में हैं. चलिए दोनों की नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं.
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. ये इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, जबकि साउथ सुपरस्टार यश लंकापति रावण की भूमिका निभा रहे हैं. पर्दे पर राम और रावण के इस महासंग्राम को देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑन-स्क्रीन आमने-सामने आने वाले इन दोनों सुपरस्टार्स में से असल जिंदगी में कौन ज्यादा अमीर है? आइए जानते हैं रणबीर कपूर और यश की नेटवर्थ.
रणबीर कपूर की नेटवर्थ
बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में शुमार रणबीर कपूर कई सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. उन्होंने 'संजू', 'ब्रह्मास्त्र', 'ये जवानी है दीवानी', 'अजब प्रेम की गजब कहानी', 'बर्फी', 'रॉकस्टार' और 'एनिमल' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है. अपने लंबे करियर और सफलता के दम पर उन्होंने अच्छी-खासी संपत्ति भी बनाई है.
कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर कपूर की कुल नेटवर्थ लगभग 369 करोड़ से लेकर 400 करोड़ के आसपास है. वो एक फिल्म के लिए लगभग 50 से 70 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं. फिल्मों के अलावा रणबीर ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी कमाई करते हैं. मुंबई के बांद्रा में उनका एक आलीशान घर है, जिसका नाम 'वास्तु' है. इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज-मायबैक, ऑडी और लैंड रोवर जैसी कई लग्जरी कारें भी हैं.
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यश की नेटवर्थ
फिल्म 'KGF' और 'KGF 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद कन्नड़ एक्टर यश आज एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और दमदार अभिनय के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया है. आज यश की गिनती कन्नड़ सिनेमा के टॉप एक्टर्स में होती है. उन्होंने शोहरत के साथ ही अच्छी साखी दौलत भी कमा ली है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यश की कुल नेटवर्थ लगभग 53 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपये तक फीस चार्ज करते हैं. इसके अलावा वो कई बड़े ब्रांड्स के ब्रांड एंबेसडर भी हैं. बेंगलुरु में यश का एक बेहद खूबसूरत विला है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. उनके पास मर्सिडीज-बेंज जीएलएस, ऑडी क्यू7 और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं.
कब रिलीज होगी 'रामायण'?
'रामायण' में सनी देओल, साई पल्ल्वी, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह सहित और भी कई कलाकार नजर आएंगे. ये अब तक के भारतीय इतिहास की सबसे महंगी फिल्म साबित होने वाली है. आज तक इतने भारी-भरकम बजट में और कोई इंडियन फिल्म नहीं बनी है. फिल्म की रिलीज की बात करें तो 'रामायण' का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा. वहीं, दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर दर्शकों के बीच आएगा. फिल्म का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है.
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