 प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस को किया किस, कपल की रोमांटिक फोटोज वायरल

प्रियंका चोपड़ा अपने पति सिंगर निक जोनस संग प्यार का इजहार करने से नहीं चूकतीं. कपल सोशल मीडिया पर खुलकर एक-दूसरे के लिए प्यार जताते हैं. अब कपल का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों को प्यार में डूबे हुए और जश्न मनाते हुए देखा गया.

सोशल मीडिया पर वायरल प्रियंका और निक का ये वीडियो मशहूर TCL चाइनीज थिएटर की हैंडप्रिंट सेरेमनी का है, जहां जोनास ब्रदर्स को उनकी बैंड के 20 साल पूरे होने पर विशेष सम्मान दिया गया. इस ऐतिहासिक मौके पर प्रियंका चोपड़ा भी अपने पति के साथ नजर आईं.

खास बात यह रही कि उन्होंने भी जोनास ब्रदर्स के साथ अपने हाथ और पैरों के निशान सीमेंट में दर्ज करवाए. प्रियंका और जोनास ब्रदर्स के इन खूबसूरत पलों का वीडियो अब इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहा है. बता दें कि हैंडप्रिंट सेरेमनी हॉलीवुड की उन प्रतिष्ठित परंपराओं में से एक है, जो 1927 से चली आ रही है और जहां केवल चुनिंदा हस्तियों को ही यह सम्मान मिलता है.

हैंडप्रिंट सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा का लुक

TCL चाइनीज थिएटर की हैंडप्रिंट सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा का लुक काफी शानदार था. उन्होंने खूबसूरत सफेद गाउन, स्लीक बन, और मिनिमल ज्वेलरी के साथ रेड कार्पेट पर रॉयल अंदाज बिखेरा. वहीं निक जोनस ग्रे सूट और मैचिंग शर्ट में बेहद स्टाइलिश दिखे. दोनों की जोड़ी ने पूरे इवेंट में अपनी क्लासिक एलीगेंस के साथ सबकी नजरें खींचती दिखीं. बता दें कि इस खास मौके पर प्रियंका की मां मधु चोपड़ा भी मौजूद रहीं.

निक की इमोशनल स्पीच, प्रियंका को कहा खास ‘थैंक यू’

हैंडप्रिंट सेरेमनी में स्टेज पर आते ही निक जोनस ने अपनी वाइफ प्रियंका के लिए एक दिल छू लेने वाली स्पीच दी. उन्होंने कहा,'मेरे जीवन में इतनी रोशनी, खुशी और सही नजरिया लाने के लिए शुक्रिया.' निक की ये लाइन सुनकर वहां मौजूद फैन्स और गेस्ट भी भावुक हो गए. वहीं प्रियंका ने मुस्कुराते हुए निक का हाथ थाम लिया और उन्हें किस कर लिया.