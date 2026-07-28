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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तूने मारी एंट्रिया' पर झूमीं मालती मैरी, बेटी को देख प्रियंका चोपड़ा हुईं इमोशनल

'तूने मारी एंट्रिया' पर झूमीं मालती मैरी, बेटी को देख प्रियंका चोपड़ा हुईं इमोशनल

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपनी बेटी मालती का एक क्यट मोमेंट शेयर किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें बेटी मालती गाने 'तूने मारी एंट्रिया' पर एंजॉय करती दिखीं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Jul 2026 11:03 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ इंडिया में हैं. संडे को उन्हें हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग के लिए आई हैं. इसी बीच प्रियंका ने बेटी मालती की एक प्यारी-सी झलक शेयर की, जिसमें वो अपनी मां के गाने 'तूने मारी एंट्रियां' पर मस्ती करती नजर आईं.

तूने मारी एंट्रिया पर झूमीं मालती मैरी
प्रियंका चोपड़ा ने  हाल ही में इंस्टाग्राम पर बेटी मालती मैरी की एक बेहद प्यारी झलक शेयर की. तस्वीर में मालती सोफे पर बैठकर टीवी देखती नजर आईं. टीवी पर फिल्म 'गुंडे' का सुपरहिट गाना 'तूने मारी एंट्रियां' चल रहा था, जिसे मालती एंजॉय करती नजर आईं. अपनी बेटी को इस तरह अपने ही गाने पर मस्ती करते देख प्रियंका भी इमोशनल हो गईं.

इस प्यारे पल को शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस को भी टैग किया. एक्ट्रेस ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'किसने सोचा होगा?'  इसके साथ उन्होंने इमोशनल और रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किए.

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तूने मारी एंट्रिया' पर झूमीं मालती मैरी, बेटी को देख प्रियंका चोपड़ा हुईं इमोशनल

नानी मधु चोपड़ा के साथ किया एंजॉय
इसके अलावा प्रियंका ने एक और तस्वीर पोस्ट की, जिसमें मालती अपनी नानी मधु चोपड़ा के साथ टेरेस पर टहलती और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताती नजर आईं.

तूने मारी एंट्रिया' पर झूमीं मालती मैरी, बेटी को देख प्रियंका चोपड़ा हुईं इमोशनल

बता दें, 'तूने मारी एंट्रियां' साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'गुंडे' का सुपरहिट गाना है. अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में नजर आए थे. 

प्रियंका चोपड़ा अपकमिंग फिल्म
वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से इंडियन सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं. इस फिल्म में उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे. फिल्म में प्रियंका 'मंदाकिनी' का किरदार निभा रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस का लुक भी रिवील किया गया. फिलहाल फिल्म की शूटिंग जारी है और 'वाराणसी' अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Published at : 28 Jul 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
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