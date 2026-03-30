'जो धुरंधर 2 देख रहे वो मूर्ख हैं क्या?', प्रोपगैंडा के आरोपों पर प्रियदर्शन ने आदित्य धर को किया डिफेंड
Priyadarshan on Dhurandhar 2: धुरंधर: द रिवेंज की सफलता के बीच प्रोपेगेंडा के आरोपों पर प्रियदर्शन ने खुलकर प्रतिक्रिया दी और फिल्म का समर्थन करते हुए कहा कि दर्शकों की पसंद ही सबसे बड़ी ताकत होती है.
फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. साथ ही फिल्म को लेकर कई विवाद भी सामने आ रहे हैं. कुछ लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, जिस पर अब मशहूर फिल्ममेकर प्रियदर्शन ने खुलकर अपनी राय रखी है. उन्होंने फिल्म का बचाव करते हुए आलोचना करने वालों पर सवाल उठाए हैं.
फिल्म के सपोर्ट में उतरे प्रियदर्शन
हाल ही में सिद्धार्थ कनन के एक इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने आदित्य धर की फिल्म को लेकर हो रही आलोचना पर कहा कि फिल्म में कुछ भी गलत या प्रोपेगेंडा जैसा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक कहानी को सामने रखने का तरीका है. जब पूरे देश के दर्शक इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं और इसे स्वीकार कर चुके हैं, तो कुछ लोगों की नेगेटिव राय का मतलब नहीं बनता. क्या फिल्म देखने वाले लोग मूर्ख हैं? अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिल्म में कुछ तो खास है. उन्होंने यह भी सलाह दी कि हर किसी की राय अलग होती है, इसलिए ऐसे विवादों को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है.
प्रियदर्शन की आने वाली फिल्म
बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म ने रिलीज के बाद से ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. इसमें संजय दत्त, राकेश बेदी, आर माधवन, सारा अर्जुन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार लीड रोल में नजर आए हैं. फिल्म की कहानी एक भारतीय जासूस के मिशन पर है, जो पाकिस्तान के नेटवर्क को खत्म करने के लिए अंडरवर्ल्ड में घुसता है. वहीं प्रियदर्शन के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वो जल्द ही भूत बंगला लेकर आ रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार, वामिक गब्बी, राजपाल यादव, तब्बू और परेश रावल लीड रोल में नजर आएंगे. इसके अलावा फिल्म हैवान भी पाइपलाइन में है, जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है.
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Source: IOCL