‘धमाल’ के राइट्स बेचने के नाम पर 1.50 करोड़ की ठगी का आरोप, निर्माता-निर्देशक पर केस

Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘धमाल’ के राइट्स बेचने के नाम पर 1.50 करोड़ की ठगी का आरोप, निर्देशक इंद्र कुमार और निर्माता पर केस दर्ज

‘धमाल’ के राइट्स बेचने के नाम पर 1.50 करोड़ की ठगी का आरोप, निर्देशक इंद्र कुमार और निर्माता पर केस दर्ज

‘धमाल’ के राइट्स बेचने के नाम पर 1.50 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है. इसे लेकर फिल्म निर्माता अशोक नवलकुमार ठाकरिया और निर्देशक इंद्र कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 19 Aug 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

मायानगरी मुंबई के फिल्म उद्योग से धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला सामने आया है. पॉपुलर कॉमेडी फिल्म ‘धमाल’ के डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल और कॉपीराइट राइट्स बेचने के नाम पर कथित तौर पर 1.50 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगा है. इस मामले में मुंबई की अंबोली पुलिस ने 17 अगस्त 2026 को फिल्म निर्माता अशोक नवलकुमार ठाकरिया और निर्देशक इंद्र कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

शिकायतकर्ता के क्या हैं आरोप? 
मामला अंधेरी पश्चिम स्थित फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ग्रैंड मास्टर के मालिक 53 वर्षीय विकास बलदेवराज साहनी की शिकायत पर दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों से जुड़ी कंपनी मारुति इंटरनेशनल ने फिल्म के अधिकारों को लेकर उनकी कंपनी के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की. शिकायतकर्ता के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2019 को ग्रैंड मास्टर और मारुति इंटरनेशनल के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था. इसके तहत फिल्म ‘धमाल’ के ऑल-वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, डिजिटल राइट्स और कॉपीराइट्स 1.50 करोड़ रुपये में खरीदे गए थे.

आरोप है कि करार के दौरान ग्रैंड मास्टर को भरोसा दिलाया गया कि फिल्म के अधिकार किसी अन्य कंपनी या तीसरे पक्ष को नहीं बेचे गए हैं. हालांकि, बाद में कथित तौर पर पता चला कि फिल्म के लाइफटाइम ओटीटी और डिजिटल राइट्स वर्ष 2015 में ही शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड को दिए जा चुके थे.

ये भी पढ़ें:-'गदर 2' से पहले 56 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबे थे सनी देओल, अब एक्टर बोले- 'मैंने किसी से उधार...'

शिकायतकर्ता ने पुलिस के सामने पेश किए डॉक्यूमेंट्स
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस बात का खुलासा होने के बाद आरोपियों ने एक कथित फर्जी एग्रीमेंट पेश किया और अक्टूबर 2020 में शेमारू के साथ संशोधित करार कर ग्रैंड मास्टर के अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश की. शिकायतकर्ता ने पुलिस के सामने कई दस्तावेज पेश करते हुए फिल्म के अधिकारों पर अपना दावा किया है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि फिल्म के अधिकारों को लेकर विवाद सामने आने के बाद ग्रैंड मास्टर के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ चल रहे व्यावसायिक सौदे रद्द हो गए. इससे कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ.शिकायत के अनुसार, 2 जनवरी 2023 को आरोपियों को लीगल नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया.

पुलिस कर रही मामले की जांच
फिलहाल अंबोली पुलिस ने निर्माता अशोक नवलकुमार ठाकरिया और निर्देशक इंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब एग्रीमेंट, कॉपीराइट दस्तावेज, डिजिटल राइट्स और अन्य संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. 

ये भी पढ़ें:-मंगलवार को 'आवारापन 2' ने रचा इतिहास, साउथ फिल्म भी चमकी, जानें 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Dhamaal Indra Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
‘धमाल’ के राइट्स बेचने के नाम पर 1.50 करोड़ की ठगी का आरोप, निर्देशक इंद्र कुमार और निर्माता पर केस दर्ज
‘धमाल’ के राइट्स बेचने के नाम पर 1.50 करोड़ की ठगी का आरोप, निर्माता-निर्देशक पर केस
बॉलीवुड
'आवारापन 2' ने 5वें दिन जड़ा शतक, इमरान हाशमी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'आवारापन 2' ने 5वें दिन जड़ा शतक, इमरान हाशमी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
बेटे युग संग त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचे अजय देवगन, लिया भगवान शिव का आशीर्वाद
बेटे युग संग त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचे अजय देवगन, लिया भगवान शिव का आशीर्वाद
बॉलीवुड
मंगलवार को ‘बंटवारा 1947’ की कमाई में आई तेजी, 5वें दिन किया इतना कलेक्शन
सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ का 5वें दिन कितना रहा कलेक्शन, जानें यहां
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से UAE ने काटा कारोबारी कनेक्शन! सभी प्रमुख लेन-देन बंद
ईरान से UAE ने काटा कारोबारी कनेक्शन! सभी प्रमुख लेन-देन बंद
दिल्ली NCR
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप
क्रिकेट
टेस्ट में रवींद्र जडेजा के 4 सबसे दमदार रिकॉर्ड देख चौंक जाएंगे
टेस्ट में रवींद्र जडेजा के 4 सबसे दमदार रिकॉर्ड देख चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
बिजनेस
आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
LPG Rate Today 19 August: आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
इंडिया
'PM मोदी चाहते हैं कि...', तारिक रहमान के दौरे पर भारत ने साफ किया रुख
'PM मोदी चाहते हैं कि...', तारिक रहमान के दौरे पर भारत ने साफ किया रुख
टेक्नोलॉजी
इन कारणों से ढीला हो जाता है Charging Port! न करें अनदेखा
इन कारणों से ढीला हो जाता है Charging Port! न करें अनदेखा
फूड
Best Potato For Eating: लाल, पीला या सफेद... खाने के लिए कौन-सा आलू है बेस्ट? जानें सच
लाल, पीला या सफेद... खाने के लिए कौन-सा आलू है बेस्ट? जानें सच
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget