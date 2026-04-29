रिलेशनशिप कंफर्म! इस हैंडसम हंक को डेट कर रही हैं पूजा हेगड़े?

एक्ट्रेस पूजा हेगड़े इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं. आजकल वो फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. अब इस बीच पूजा हेगड़े अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. पिछले लंबे समय से एक्ट्रेस का नाम दिवंगत अभिनेता विनोद मेहरा के बेटे रोहन मेहरा के साथ जुड़ रहा है. अब दोनों का रिलेशनशिप कंफर्म हो गया है.

रोहन मेहरा के साथ रिलेशनशिप में हैं पूजा हेगड़े

फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूजा हेगड़े पिछले कुछ सालों से एक्टर रोहन मेहरा के साथ रिलेशनशिप में हैं. पिछले एक साल से इस कपल को कई इवेंट्स में एक साथ देखा गया है, जिससे उनके डेटिंग की अटकलें लगाई जा रही थीं. बता दें कि पूजा हेगड़े हमेशा अपनी डेटिंग लाइफ को पर्सनल रखना पसंद करती हैं. फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' की रिलीज के दौरान सलमान खान और पूजा हेगड़े की डेटिंग की अफवाहें भी सुर्खियों में आने लगीं थीं. हालांकि ये महज एक अफवाह ही थी.

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फिल्म 'बाज़ार' से की थी रोहन ने अभिनय की शुरुआत

रोहन मेहरा की बात करें तो एक्टर ने साल 2018 में फिल्म 'बाज़ार' से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसमें सैफ अली खान मुख्य भूमिका में थे. फिल्म में उनके साथ राधिका आप्टे और चित्रांगदा सिंह भी थीं. अभिनेता दिवंगत विनोद मेहरा के बेटे हैं. रोहन ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया था.

पूजा हेगड़े के पास हैं ये फिल्में

वहीं, पूजा हेगड़े की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो वो जल्द ही वरुण धवन और मृणाल ठाकुर के साथ फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आएंगी. डेविड धवन इस फिल्म के निर्देशक हैं. ये फिल्म 22 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा पूजा के पास 'DQ41', 'कंचना 4' और 'जन नायकन' जैसी फिल्में हैं.

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