वरुण-मृणाल और पूजा हेगड़े में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जाने 'है जवानी तो...' की स्टारकास्ट की एजुकेशन डिटेल्स
वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं. आइए ऐसे में जानते हैं कि इन तीनों स्टार्स में से एक ज्यादा पढ़ा लिखा है.
एक्टर वरुण धवन जल्द ही फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आएंगे. ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें उनके साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड रोल में नजर आएंगी. 'है जवानी तो इश्क होना है' का निर्देशन वरुण धवन के पिता और दिग्गज निर्देशक डेविड धवन ने किया है.
टिप्स फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म अगले साल 22 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं ऐसे में रिलीज से पहले आइए एक नजर डालते हैं फिल्म की स्टारकास्ट की एजुकेशन पर.
कितने पढ़े लिखें हैं वरुण धवन?
- वरुण धवन का जन्म मुंबई में हुआ.
- उनकी स्कूलिंग मुंबई के स्कॉटिश स्कूल से हुई.
- स्कूल की पढ़ाई के बाद वरुण धवन इंग्लैंड चले गए. वहां उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की.
- कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वरुण मुंबई लौटे और फिल्मों में अपना करियर बनाने की तैयारी शुरू कर दी.
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मृणाल ठाकुर की एजुकेशन
- मृणाल ठाकुर का जन्म 1 अगस्त 1992 को धुले में हुआ था.
- मृणाल ने जलगांव के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल और मुंबई के पास वसंत विहार हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की.
- उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध केसी कॉलेज से मास मीडिया में ग्रेजुएशन शुरू किया था.
- उन्होंने अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए केसी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी.
- पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रख दिया था, जिससे उन्हें सफलता मिली और बाद में उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई.
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पूजा हेगड़े की पढ़ाई-लिखाई
- पूजा हेगड़े का जन्म 13 अक्टूबर 1990 को मुंबई में हुआ था ·
- पूजा हेगड़े ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के मानेकजी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल से की है.
- इसके बाद, उन्होंने मुंबई के एमएमके कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया.
- वे पढ़ाई के साथ-साथ डांस और फैशन शोज में भी सक्रिय थीं और उन्होंने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग भी ली है.
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Source: IOCL