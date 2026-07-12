INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसीमा सजदेह संग तलाक पर सोहेल खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उस समय हालात अच्छे नहीं थे'

सीमा सजदेह संग तलाक पर सोहेल खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उस समय हालात अच्छे नहीं थे'

बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर सोहेल खान ने हाल ही में शो द अलायंस में अपनी मैरिड लाइफ पर बात की. एक्स वाइफ सीमा सजदेह संग तलाक पर भी सोहेल ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि उस समय हालात नहीं ठीक थें.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आ रहे हैं. वहीं अब शो के हालिया एपिसोड में दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई, जिनमें से एक सोहेल की एक्स वाइफ सीमा सजदेह थीं. काफी समय बाद दोनों एक-दूसरे से मिलकर खुश नजर आए. इसी दौरान सोहेल ने पहली बार अपने तलाक की वजह पर खुलकर बात की और उन्हें दोबारा मिलाने के लिए शो 'अलायंस' का धन्यवाद भी किया.

तलाक पर सोहेल खान नेतोड़ी चुप्पी
सीमा सजदेह की एंट्री के बाद सोहेल खान ने अपनी शादी टूटने की जिम्मेदारी खुद पर ली. वहीं, सीमा ने भी उन्हें घर में अपना 'इकलौता साथी बताया. एपिसोड में सोहेल, सीमा के लिए ग्रीन टी बनाते भी नजर आए. इसी दौरान निखिल चिनप्पा ने सोहेल से सवाल किया, 'कहते हैं कि एक औरत घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है. आपके मामले में इसकी जिम्मेदारी किसकी थी?'

अपने तलाक पर खुलकर बात करते हुए सोहेल खान ने कहा, 'उस समय मेरा काम ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैं सही मानसिक स्थिति में नहीं था. मेरे व्यवहार की वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया, जिससे मैं सच्चा प्यार करता था.'

ये भी पढ़ेंः नाबालिग को-एक्ट्रेस से छेड़छाड़ के आरोप में रोहित चंदेल गिरफ्तार, पुलिस के सामने कबूली ये बात'

इस शो ने हमें फिर से मिलवाया'
उन्होंने आगे कहा, 'सीमा मेरे दो खूबसूरत बच्चों की मां हैं. इसलिए प्यार से भी बढ़कर मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है. ये शो हमेशा मेरे लिए खास रहेगा. भले ही हम अलग हो चुके हैं, लेकिन इस शो ने हमें फिर से साथ बैठकर बात करने और एक-दूसरे से दिल की बात शेयर करने का मौका दिया. हमारे रिश्ते में जो कड़ी कहीं टूट गई थी, उसे इस शो ने फिर से जोड़ने का काम किया.'

बाद में सीमा सजदेह ने बताया कि उनका छोटा बेटा योहान इस शो में उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जबकि बड़ा बेटा निर्वाण चाहता है कि सोहेल खान ये शो जीतें.

तलाक के बाद भी सीमा के पास है घर की चाबी
वहीं, जैद दरबार के साथ बातचीत में सोहेल ने खुलासा किया कि उनके दोनों बेटे उनके साथ रहते हैं, जबकि सीमा हफ्ते में तीन बार बच्चों से मिलने उनके घर आती हैं. सोहेल ने यह भी बताया कि तलाक के बाद भी सीमा के पास आज भी उनके घर की एक चाबी है.

भागकर कर रचाई थी शादी
सोहेल खान और सीमा सजदेह ने साल 1998 में घर से भागकर शादी की थी. दोनों ने पहले आर्य समाज रीति-रिवाज से शादी की और इसके बाद निकाह भी किया. इस कपल के दो बेटे हैं, निर्वाण और योहान.

ये भी पढ़ेंः 45 की उम्र में भी फिटनेस गोल्स दे रहीं करीना कपूर, बिकिनी पहन समंदर में उतरीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज

24 साल बाद लिया तलाक
शादी के 24 साल बाद, साल 2022 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया. हालांकि तलाक के बाद भी सोहेल और सीमा मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं. इतना ही नहीं, सीमा आज भी अक्सर खान परिवार के फैमिली इवेंट्स में नजर आती हैं.

और पढ़ें
Published at : 12 Jul 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Sohail Khan Seema Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सीमा सजदेह संग तलाक पर सोहेल खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उस समय हालात अच्छे नहीं थे'
सीमा सजदेह संग तलाक पर सोहेल खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उस समय हालात अच्छे नहीं थे'
बॉलीवुड
Sunday BO Collection Live: रविवार को 'धमाल 4' ने 5 बजे तक कर ली 14 करोड़ की कमाई, 'लेनिन' का जानें हाल
रविवार को 'धमाल 4' ने 5 बजे तक कर ली 14 करोड़ की कमाई, 'लेनिन' का जानें हाल
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Collection: 'धमाल 4' का दुनियाभर में उड़ाया गर्दा, दूसरे दिन मिली 60% उछाल, 50 करोड़ के पार कलेक्शन
'धमाल 4' का दुनियाभर में उड़ाया गर्दा, दूसरे दिन मिली 60% उछाल, 50 करोड़ के पार कलेक्शन
बॉलीवुड
Sulakshana Pandit Birth Anniversary: 'शोले' के 'ठाकुर' के कारण ताउम्र कुंवारी रहीं सुलक्षणा पंडित! चली गई थीं डिप्रेशन में
'शोले' के 'ठाकुर' के कारण ताउम्र कुंवारी रहीं सुलक्षणा पंडित! चली गई थीं डिप्रेशन में
Advertisement

वीडियोज

Ram Kapoor ने पहली बार बताया बचपन का दर्द, सुनकर खामोश हुआ Lock Upp 2
Bollywood News: दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' विवाद के बाद OTT पर सेंसरशिप की चर्चा तेज (12-07-2026)
Udne Ki Aasha: 😔Sachin टूट गया, अपने होने वाले बच्चे की मौत की खबर सुन सारे सपने हुए चकनाचूर। #sbs
Salman Khan से जुड़ी Kala Hiran के प्रोड्यूसर को मिली धमकी
Farah Khan ने Akanksha Chaudhary की लगाई जमकर क्लास
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्विशा शर्मा केस: दिल्ली AIIMS ने CBI को सौंपी 11 पन्नों की रिपोर्ट, चौंकाने वाला खुलासा
ट्विशा शर्मा केस: दिल्ली AIIMS ने CBI को सौंपी 11 पन्नों की रिपोर्ट, चौंकाने वाला खुलासा
राजस्थान
'जिन्हें अपने ही लोग नाकारा लगें...', सचिन पायलट का जिक्र कर गजेंद्र सिंह शेखावत का अशोक गहलोत पर पलटवार
'जिन्हें अपने ही लोग नाकारा लगें...', सचिन पायलट का जिक्र कर गजेंद्र सिंह शेखावत का अशोक गहलोत पर पलटवार
टेलीविजन
'तारक मेहता' में कम हो जाएगा जेठालाल का ट्रैक? इस नए एक्टर की वजह से दिलीप जोशी को हुआ नुकसान
'तारक मेहता' में कम हो जाएगा जेठालाल का ट्रैक? इस नए एक्टर की वजह से दिलीप जोशी को हुआ नुकसान
क्रिकेट
कोच गौतम गंभीर या कप्तान श्रेयस अय्यर, कौन है भारत की 6 हार का असली गुनाहगार?
कोच गौतम गंभीर या कप्तान श्रेयस अय्यर, कौन है भारत की 6 हार का असली गुनाहगार?
विश्व
'तूफान आते ही समंदर में कूदा, लेकिन...', वियतनाम नाव हादसे में जिंदा बचे शख्स ने सुनाई डरावनी आपबीती
'तूफान आते ही समंदर में कूदा, लेकिन...', वियतनाम नाव हादसे में जिंदा बचे शख्स की डरावनी आपबीती
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
एग्रीकल्चर
वॉटर एप्पल की खेती कैसे करें किसान, हर साल कमाएंगे लाखों का मुनाफा
वॉटर एप्पल की खेती कैसे करें किसान, हर साल कमाएंगे लाखों का मुनाफा
ट्रेंडिंग
साड़ी पहनकर जिम की मशीन पर वर्कआउट करने लगी नौकरानी, फुटेज देख मालिक भी हैरान- वीडियो वायरल
साड़ी पहनकर जिम की मशीन पर वर्कआउट करने लगी नौकरानी, फुटेज देख मालिक भी हैरान- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget