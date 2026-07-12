'धमाल 4' का दुनियाभर में उड़ाया गर्दा, दूसरे दिन मिली 60% उछाल, 50 करोड़ के पार कलेक्शन

Dhamaal 4 Worldwide BO Collection: अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर देश में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में गर्दा उड़ा दिया है. इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से पॉजिटिव रिव्यू मिला और वर्ड ऑफ माउथ का फायदा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिला. ऐसे में अब इसका दुनियाभर में डंका बजा और इसने 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. चलिए बताते हैं फिल्म की कुल कमाई के बारे में.

'धमाल 4' का दो दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की और डबल डिजिट में इसकी कमाई रही थी. फिल्म ने पहले दिन 14 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- इसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन 22.50 करोड़ का कारोबार किया था.

- फिल्म को पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन 60.71% की बड़ी उछाल मिली थी.

- मूवी का दो दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 36.50 करोड़ पहुंच गया था.

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'धमाल 4' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, 'धमाल 4' का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 43.80 करोड़ रहा. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में दूसरे दिन 5 करोड़ कमाए, जिसके बाद इसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 10 करोड़ पहुंच गया. वहीं, वर्ल्डवाइड फिल्म ने बंपर कमाई की और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 50 करोड़ के पार रहा. फिल्म ने दो दिनों में 53.80 करोड़ का कारोबार दुनियाभर में किया.

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'धमाल 4' की स्टार कास्ट और कहानी

बहरहाल, अगर 'धमाल 4' की स्टार कास्ट और कहानी के बारे में बात की जाए तो फिल्म में एक पुराने खजाने के लिए भागमभाग देखने के लिए मिलती है. ये हिट फ्रेंचाइजी 'धमाल' की चौथी किस्त है, जिसमें कलाकारों की भरमार है. इसमें अजय देवगन के साथ ही रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता और संजिदा शेख जैसे कलाकार हैं. वहीं, रवि किशन ने भी कॉमेडी का तड़का लगाया है.