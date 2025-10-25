रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ की फोटो लोगों को लगी AI जनरेटिड, जानिए क्या है सच

बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. बीते साल ही ये कपल पेरेंट्स बने हैं. मां बनने के बाद से दीपिका बेटी दुआ के साथ बिजी रहती हैं. रणवीर और दीपिका अभी तक बेटी का चेहरा सभी से छुपाते नजर आते थे. मगर दिवाली के खास मौके पर इस कपल ने अपनी बेटी दुआ का चेहरा रिवील कर दिया है. दुआ की मम्मी-पापा के साथ फोटोज देखकर लोग इसे एआई जनरेटिड कह रहे हैं.

दीपिका पादुकोण ने पिछले साल सितंबर में दुआ को जन्म दिया था. उसके बाद से ही उनकी एआई जनरेटिड फोटोज आने लग गई थीं. ऐसे में जब दीपिका ने एकदम से बेटी दुआ के साथ परफेक्ट फैमिली फोटोज शेयर की तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ और लोग इसे एआई जनरेटिड कहने लगे.

दीपिका ने दिखाया चेहरा

दीपिका ने दिवाली के मौके पर ढेर सारी फैमिली फोटोज शेयर की थीं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा था-दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. फोटोज में दुआ मां दीपिका से ट्विनिंग करती हुई नजर आईं. इन फोटोज के आते ही जहां कुछ फैंस खुश हो गए तो कुछ को कंफ्यूजन होने लगा. एक फैन ने लिखा- दुआ बिल्कुल एआई का बच्चा जैसी लग रही है. वहीं दूसरे ने लिखा- वो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रही है.

क्या है सच

दीपिका पादुकोण की फैमिली फोटो एआई नहीं बल्कि रियल है. जब कोई फोटो एआई जनरेटिड होती है तो उसमें पैटर्न और सिमेट्री में फर्क दिख जाता है. कहीं न कहीं आपको थोड़ा ब्लर देखकर समझ आ जाता है कि ये एआई जनरेटिड है. दीपिका का पोस्ट बहुत अच्छी तरह से एडिट किया गया है जिस वजह से लोगों को इसे देखकर डाउट हो रहा था.

सोशल मीडिया पर दीपिका-रणवीर और दुआ की खूब सारी फोटोज वायरल हो रही है. उनकी अनसीन फोटोज भी सामने आईं थीं. जिसमें तीनों बहुत क्यूट लग रहे थे.

