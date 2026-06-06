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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVamika Kohli Photo: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का हाथ थामे चलती दिखी बेटी वामिका, वायरल हुई तस्वीर

Vamika Kohli Photo: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का हाथ थामे चलती दिखी बेटी वामिका, वायरल हुई तस्वीर

Vamika Kohli Photo: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो अपनी बेटी वामिका कोहली के साथ दिख रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 06 Jun 2026 12:29 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अक्सर किसी ना किसी कारण चर्चा में बने रहते हैं. दोनों इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर और चर्चित कपल्स में से एक हैं. इस कपल को साथ देखना फैंस के लिए हमेशा किसी ट्रीट से कम नहीं होता. अब अनुष्का और विराट की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो अपनी बेटी वामिका कोहली के साथ दिख रहे हैं. 

मम्मी-पापा का हाथ थामे चलती दिखी वामिका कोहली
फोटो में वामिका कोहली अपने मम्मी-पापा का हाथ थामे चलती दिख रही हैं. हालांकि, उनके चेहरे पर रेड हार्ट इमोजी लगाया गया है. बता दें कि वामिका ने क्रीम कलर का स्ट्राइप्ड टॉप पहना है, जिसे लाइट कलर की स्ट्राइप्ड पैंट के साथ पेयर किया है. उनकी ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है. 

 
 
 
 
 
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कैसा है अनुष्का शर्मा और विराह कोहली का लुक?
अनुष्का के लुक की बात करें तो उन्होंने लाइट ब्लू शर्ट के साथ डेनिम जींस पहनी है. इसके साथ उन्होंने बालों को नीट बन में बांधा हुआ है. उनका ये लुक कैजुअल वाइब दे रहा है. वहीं, विराट ब्लैक टी-शर्ट और कैप में कूल दिख रहे हैं. ये कपल अपनी नन्ही वामिका का हाथ थामे दिख रहा है, जिससे ये फैमिली मोमेंट और भी क्यूट और खास बन गया है.

दो बच्चों के पेरेंट्स हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली
बता दें कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने 11 दिसंबर 2017 को इटली के टस्कनी में बेहद निजी समारोह में शादी रचाई थी. 11 जनवरी 2021 को इस कपल ने अपनी बेटी वामिका का वेलकम किया. इसके बाद 15 फरवरी 2024 को अनुष्का ने बेटे अकाय को जन्म दिया.

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Published at : 06 Jun 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma VIRAT KOHLI
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