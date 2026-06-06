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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोशल मीडिया पर 1 साल बाद लौटीं तापसी पन्नू, बोलीं- ब्रांड्स को वो एक्टर चाहिए जो दिखते हों

सोशल मीडिया पर 1 साल बाद लौटीं तापसी पन्नू, बोलीं- ब्रांड्स को वो एक्टर चाहिए जो दिखते हों

Taapsee Pannu: तापसी पन्नू ने एक साल तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने के बाद आखिरकार डिजिटल दुनिया में वापसी कर ली है. उन्होंने अपने फैंस से पूछा कि वो उनके अकाउंट पर अब कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 06 Jun 2026 12:29 PM (IST)
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बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तापसी पन्नू अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. अब वो एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं. दरअसल, तापसी पन्नू ने पूरे एक साल तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने के बाद आखिरकार डिजिटल दुनिया में वापसी कर ली है. वापस लौटते ही उन्होंने अपने फैंस से पूछा कि वो उनके अकाउंट पर अब कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं.

तापसी पन्नू ने क्यों बनाई थी सोशल मीडिया से दूरी?
तापसी पन्नू ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि आजकल सेलेब्स पर हर वक्त ऑनलाइन एक्टिव रहने का दबाव बढ़ गया है. इसी भागदौड़ से थककर उन्होंने स्क्रीन से दूर अपनी असली जिंदगी जीने का फैसला लिया था. उनके इस बयान ने इंडस्ट्री में एक नई बहस छेड़ दी है. 

तापसी पन्नू ने डिलीट किए कई ऐप्स
तापसी ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाने का कोई ढिंढोरा नहीं पीटा था, बल्कि ये फैसला खुद के सुकून के लिए लिया था. तापसी ने कहा, 'मैंने कभी सोशल मीडिया से दूरी बनाने का कोई ऐलान नहीं किया था. ये फैसला पूरी तरह मेरा निजी था, मेरे काम से जुड़ा नहीं. इस डिटॉक्स की कई वजहें थीं. ऐसा लगता था जैसे आप हमेशा ट्रेंड शुरू करने या ट्रेंड में शामिल होने की दौड़ में लगे हों. यह बहुत थका देने वाला था. मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, ना कि हर समय सोशल मीडिया चेक करती रहना चाहती थी. इसके लिए उन्होंने अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स ही डिलीट कर दिए थे.'

असल जिंदगी में आने लगा मजा
इस ब्रेक के दौरान जब तापसी तीन-चार दिन में सिर्फ एक बार सोशल मीडिया चेक करने लगीं, तो उन्हें फोन के बाहर की असली जिंदगी का मजा आने लगा. उन्होंने कहा, 'मुझे असल जिंदगी जीने में मजा आने लगा था और मुझे इसकी लत लग गई. एक्टर्स को ये भी कहा जाता है कि वो खुद को बहुत ज़्यादा एक्सपोज न करें. वरना लोग आपको देखने के लिए थिएटर क्यों आएंगे? यह लॉजिक मुझे सही लगा.' 

सोशल मीडिया पर 1 साल बाद लौटीं तापसी पन्नू, बोलीं- ब्रांड्स को वो एक्टर चाहिए जो दिखते हों

तापसी पन्नू के फैंस हो गए थे परेशान
तापसी ने बताया कि जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कम कर दिया, तो उनके दोस्त और फैंस परेशान हो गए. लोग उनसे तरह-तरह के सवाल पूछने लगे कि सब ठीक तो है न, आप कहां गायब हो गई हैं? फैंस का कहना था कि आपकी फीड तो सिर्फ फिल्मों के पोस्टर और ब्रांड्स के विज्ञापनों से भरी रहती है, आप अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी चीजें क्यों नहीं पोस्ट कर रही हैं?

ये भी पढ़ेंः 'अच्छे इंसान वाले रोल क्यों मिलते हैं?', 'हीरोगिरी' से परेशान हुए ऋतिक रोशन, जोया अख्तर ने दिया ऑफर

तापसी पन्नू ने क्या कहा?
तापसी कहती हैं, 'मुझे कम दिखने की एक कीमत भी चुकानी पड़ी. मुझे बताया गया कि ब्रांड्स ऐसे सेलेब्स को चाहते हैं जो लोगों को दिखते रहें. मुझे ये भी कहा गया कि आप ज़्यादा पोस्ट नहीं करती हैं, इसलिए ये ब्रांड आपके साथ नहीं जुड़ेगा. वो ब्रांड किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो. एक्टर के लिए कमाई का एक ज़रिया ब्रांड्स भी होते हैं और उन ब्रांड्स को विजिबिलिटी की ज़रूरत होती है. हमारा सोशल मीडिया उनका मार्केटिंग टूल बन जाता है.' 

मेरा खुद का क्या वजूद रह गया?
इस बिजनेस माइंडसेट पर कड़ा ऐतराज जताते हुए तापसी ने सवाल उठाया कि क्या मार्केटिंग के लिए एक्टर्स को खुद को बदल लेना चाहिए? उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्रांड मेरे पास आता है, तो वह मुझे मेरी पर्सनालिटी के लिए चुनता है. अगर मुझे उनकी वजह से किसी और की तरह नाटक करना पड़े, तो फिर मेरा खुद का क्या वजूद रह गया? सोशल मीडिया मनोरंजन की दुनिया का हिस्सा भले हो, पर इसे अपनी असलियत खोकर नहीं अपनाना चाहिए.

इस वक्त डेनमार्क में हैं तापसी पन्नू
बता दें कि तापसी पन्नू इन दिनों डेनमार्क में अपने पति मैथियास बो और परिवार के साथ फुर्सत के पल बिता रही हैं. इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'गर्मियों में फिल्मों की शूटिंग थोड़ी कम होती है, इसलिए मैं सब काम निपटाकर यहां आ गईं. मैं यहां एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रही हूं. मैं खुद खाना बनाती हूं, गार्डनिंग करती हूं, वर्कआउट करती हूं और यहां तक कि ब्रेड खरीदने के लिए खुद साइकिल चलाकर बाजार जाती हूं.' 

सोशल मीडिया पर 1 साल बाद लौटीं तापसी पन्नू, बोलीं- ब्रांड्स को वो एक्टर चाहिए जो दिखते हों

ये हैं तापसी पन्नू की अपकमिंग मूवीज
वर्क फ्रंट की बात करें तो तापसी जल्द ही फिल्म 'वो लड़की कहां है?' में नजर आएंगी. इस फिल्म में प्रतीक गांधी, प्रतीक बब्बर और हरलीन सेठी जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. फिल्म के डायरेक्टर  अरशद सैयद हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस के पास फिल्म 'गांधारी' भी है.

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Published at : 06 Jun 2026 12:29 PM (IST)
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