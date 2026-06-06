अनुपम खेर ने मां के जन्मदिन पर लुटाया प्यार, सेलिब्रेशन में पहुंचे अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ, वीडियो वायरल
Anupam Kher Mother Birthday: अनुपम खेर ने अपनी मां दुलारी खेर का जन्मदिन बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस जश्न में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ समेत कई करीबी लोग शामिल हुए.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर की मां दुलारी खेर ने कल, 5 जून को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस खास मौके को अनुपम खेर ने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ बेहद धूमधाम से मनाया. सेलिब्रेशन में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे भी शामिल हुए. वहीं, इस जश्न की झलक अनुपम खेर के लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिली.
अनुपम खेर ने मां के जन्मदिन पर लुटाया प्यार
अनुपम खेर ट्विटर पर मां दुलारी के बर्थडे सेलिब्रेशन की एक वीडियो शेयर की है. जिसमें उनकी मां केक कट करती हुईं नजर आ रही हैं. एक्टर ने मां का बर्थडे परिवार और खास दोस्तों के बीच सेलिब्रेट किया. इस जश्न में उनके बेहद करीबी दोस्त अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ भी शामिल हुए. शेयर किए वीडियो में सभी प्यार से गुनगुनाते नजर आ रहे हैं और मां दुलारी के बधाईंया दे रहे हैं. इस खास मौके पर एक्टर की पत्नी किरण खेर भी मौजूद रहीं.
Last night was an absolute blast! 🎉❤️— Anupam Kher (@AnupamPKher) June 6, 2026
We celebrated Mom’s birthday surrounded by all the people she loves—and who love her back. The room was filled with warmth, laughter, blessings, and so much affection for her. Watching everyone come together for her was truly special.❤️🥹… pic.twitter.com/wkn89kvJd3
अनुपम खेर इस वीडियो के शेयर करते हुए एक लंबा नोट लिखा. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'बीती रात वाकई बेहद शानदार रही. हमने मां का जन्मदिन उन सभी लोगों के साथ मनाया, जिन्हें वो प्यार करती हैं और जो उनसे प्यार करते हैं. पूरा माहौल खुशियों, हंसी, प्यार और आशीर्वाद से भरा हुआ था.'
ये भी पढ़ेंः 38 की हुईं नेहा कक्कड़, फैमिली संग सेलिब्रेट किया बर्थडे, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक
उन्होंने आगे लिखा, 'मां हमेशा की तरह इस शाम की सबसे बड़ी स्टार रहीं. इस खास मौके के कई खूबसूरत वीडियो हैं, जिन्हें मैं जल्द ही आप सभी के साथ शेयर करूंगा. फिलहाल, जश्न की ये छोटी-सी झलक देखिए और इस खास शाम के प्यार, हंसी और खूबसूरत पलों का आनंद लीजिए.'
अनुपम खेर ने मां के लिए लिखा था इमोशनल नोट
अपनी मां को खास अंदाज में बर्थडे विश किया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर मां के साथ कई फोटोज शेयर की थी. इसके साथ ही उन्होंने एक दिल छू लेने वाला नोट भी शेयर किया था.
View this post on Instagram
उन्होंने लिखा था, मेरी सबसे प्यारी मां दुलारी! जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप हमारे जीवन में ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद हैं. आपका प्यार, आपका त्याग, आपकी सीख, आपका धैर्य और हर परिस्थिति में मज़बूती से खड़े रहने का आपका जज़्बा मुझे जीवन भर प्रेरित करता रहा है. आपने मुझे सिर्फ़ जन्म ही नहीं दिया, बल्कि मुझे जीवन जीना भी सिखाया.'
ये भी पढ़ेंः झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील