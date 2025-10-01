पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, स्त्री और लूडो जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया है. लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं. पंकज त्रिपाठी जब भी अपनी किसी फिल्म की अनाउंसमेंट करते हैं तो फैंस खुश हो जाते हैं. पंकज अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम बात करना पसंद करते हैं. उनकी पत्नी मृदुला त्रिपाठी और बेटी आशी त्रिपाठी बहुत ही कम मौकों पर उनके साथ नजर आती हैं. पंकज त्रिपाठी ने अब मुंबई में पत्नी और बीवी के लिए दो अपार्टमेंट्स खरीदे हैं. जिनकी कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे.

पंकज त्रिपाठी एक आलीशान घर में रहते हैं और अब उन्होंने दो और प्रॉपर्टी खरीद ली हैं. पंकज त्रिपाठी ने जो दो फ्लैट खरीदे हैं उनकी कीमत करोड़ों में हैं. हर जगह उनके अपार्टमेंट्स की बात हो रही है.

कितनी है फ्लैट की कीमत

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिर पंकज त्रिपाठी के इन दोनों की कीमत मिलाकर 10.85 करोड़ है. पंकज ने एक फ्लैट अंधेरी वेस्ट में लिया है. ये एक लग्जीरियस अपार्टमेंट है. इसकी कीमत 9.98 करोड़ है. इस घर का RERA कारपेट एरिया करीब 2,026 वर्ग फुट और बालकनी एरिया 32.14 वर्ग मीटर है. इसके अलावा इस डील में तीन कार पार्किंग स्पेस भी हैं. वहीं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो उन्होंने कांदिवली वेस्ट में खरीदा है. इस प्रॉपर्टी की कीमत 87 लाख रुपये है. इसका कार्पेट एरिया 425 वर्ग फुट है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो पंकज त्रिपाठी जल्द ही मिर्जापुर 4 में नजर आने वाले हैं. मिर्जापुर 4 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इसके अलावा भी पंकज त्रिपाठी के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं. उनकी फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है. वो आखिरी बार अनुराग बसु की मेट्रो इन दिनों में नजर आए थे. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

