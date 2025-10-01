हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

Pankaj Tripathi Bought Flat: पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने हाल ही में बेटी और अपनी पत्नी के लिए दो फ्लैट खरीदे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 01 Oct 2025 10:13 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, स्त्री और लूडो जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया है. लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं. पंकज त्रिपाठी जब भी अपनी किसी फिल्म की अनाउंसमेंट करते हैं तो फैंस खुश हो जाते हैं. पंकज अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम बात करना पसंद करते हैं. उनकी पत्नी मृदुला त्रिपाठी और बेटी आशी त्रिपाठी बहुत ही कम मौकों पर उनके साथ नजर आती हैं. पंकज त्रिपाठी ने अब मुंबई में पत्नी और बीवी के लिए दो अपार्टमेंट्स खरीदे हैं. जिनकी कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे.

पंकज त्रिपाठी एक आलीशान घर में रहते हैं और अब उन्होंने दो और प्रॉपर्टी खरीद ली हैं. पंकज त्रिपाठी ने जो दो फ्लैट खरीदे हैं उनकी कीमत करोड़ों में हैं. हर जगह उनके अपार्टमेंट्स की बात हो रही है.

कितनी है फ्लैट की कीमत
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिर पंकज त्रिपाठी के इन दोनों की कीमत मिलाकर 10.85 करोड़ है. पंकज ने एक फ्लैट अंधेरी वेस्ट में लिया है. ये एक लग्जीरियस अपार्टमेंट है. इसकी कीमत 9.98 करोड़ है.  इस घर का RERA कारपेट एरिया करीब 2,026 वर्ग फुट और बालकनी एरिया 32.14 वर्ग मीटर है. इसके अलावा इस डील में तीन कार पार्किंग स्पेस भी हैं. वहीं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो उन्होंने कांदिवली वेस्ट में खरीदा है. इस प्रॉपर्टी की कीमत 87 लाख रुपये है. इसका कार्पेट एरिया 425 वर्ग फुट है. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो पंकज त्रिपाठी जल्द ही मिर्जापुर 4 में नजर आने वाले हैं. मिर्जापुर 4 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इसके अलावा भी पंकज त्रिपाठी के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं. उनकी फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है. वो आखिरी बार अनुराग बसु की मेट्रो इन दिनों में नजर आए थे. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

ये भी पढ़ें: Tuesday Box Office Collection: मंगलवार को कैसा रहा 'ओजी'- 'जॉली एलएलबी 3' सहित सभी फिल्मों का हाल? जानें- पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Published at : 01 Oct 2025 10:13 AM (IST)
Tags :
Pankaj Tripathi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ज़ुबीन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
ज़ुबीन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज़ुबीन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
ज़ुबीन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
SSKTK Advance Booking: 'कांतारा चैप्टर 1' के सामने वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म का टिकना मुश्किल, एडवांस बुकिंग से की बस इतनी कमाई
'कांतारा चैप्टर 1' के सामने वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म का टिकना मुश्किल, एडवांस बुकिंग से की बस इतनी कमाई
ट्रैवल
Weekend Getaway Near Delhi: दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
यूटिलिटी
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
नौकरी
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget