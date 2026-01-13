पंकज कपूर ने खरीदी बेहद महंगी एसयूवी, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

पंकज कपूर ने हाल ही में अपनी कार कलेक्शन में एक नई लग्जरी SUV शामिल की है. दिग्गज एक्टर ने नई ऑडी Q7 खरीदी है, जो अपने आराम और शानदार लुक के लिए जानी जाती है. इसकी जानकारी ऑडी मुंबई वेस्ट ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए साझा की. पोस्ट में पंकज कपूर अपने परिवार के साथ कार की डिलीवरी के मौके पर नजर आ रहे हैं. तस्वीर में भले ही Audi Q7 पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन पंकज कपूर और उनके परिवार की खुशी साफ झलकती है. डिलीवरी के दौरान ली गई इस तस्वीर ने फैंस का ध्यान खींचा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

कई बॉलीवुड सितारों के पास है ऑडी Q7

बता दें, ऑडी Q7 धीरे-धीरे बॉलीवुड सितारों की पसंदीदा SUV बनती जा रही है. कृति सेनन, संजय दत्त, जॉन अब्राहम, वरुण धवन, कैटरीना कैफ, करीना कपूर और यामी गौतम जैसे कई स्टार्स के पास यह गाड़ी है. इसका सिंपल और क्लासी डिजाइन लोगों को पसंद आता है, जिससे यह रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए भी बढ़िया मानी जाती है.

बाहर से भले ही यह SUV ज्यादा चमक-दमक वाली न लगे, लेकिन अंदर से यह काफी लग्ज़री और आरामदायक है. इसमें आरामदायक सीटें, स्मूद राइड और सात लोगों के बैठने की सुविधा मिलती है. साथ ही, इसमें अच्छा-खासा बूट स्पेस भी है, जो इसे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए और भी उपयोगी बनाता है.

कितनी है कीमत ?

इंडिया में ऑडी Q7 की कीमत 86.14 लाख से 95.03 रूपये लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. यह SUV लग्जरी, आराम और नई टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इसमें क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव, एडॉप्टिव एयर सस्पेंशन और अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स वाला Audi Drive Select मिलता है. कार के अंदर लेदर सीटें, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट (मेमोरी फंक्शन के साथ), एंबियंट लाइटिंग है, जिसे एक बटन दबाकर मोड़ा जा सकता है. सेफ्टी के लिए 360-डिग्री कैमरा, पार्क असिस्ट, लेन वॉर्निंग, क्रूज़ कंट्रोल और 8 एयरबैग्स मौजूद हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो पंकज कपूर आखिरी बार साल 2024 में आई फिल्म ‘बिन्नी एंड फैमिली’ में नजर आए थे. इस फिल्म को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था और इसका निर्देशन संजय त्रिपाठी ने किया था. फिल्म में पंकज कपूर के साथ अंजिनी धवन, राजेश कुमार, हिमानी शिवपुरी समेत कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए थे.