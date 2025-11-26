म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में हैं. उनकी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना के साथ शादी होने वाली थी. शादी 23 नंवबर को होनी थी. शादी की फेस्टिविटीज भी शुरू हो गई थी. लेकिन फिर स्मृति के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें हॉस्पटिल में एडमिट करना पड़ा.

पलाश के सपोर्ट में उनकी कजिन

इसके बाद पलाश पर स्मृति को धोखा देने के आरोप भी लगाए गए. सोशल मीडिया पर कुछ चैट्स भी वायरल हुईं. अब पलाश की कजिन उनके सपोर्ट में आ गई हैं. पलाश की कजिन ने नीति ने उन्हें डिफेंड किया है. उन्होंने कहा कि पलाश को कुछ अफवाहों की वजह से जज न किया जाए.

नीति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, 'पलाश मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. बिना सच जाने आप सभी पलाश को जज मत कीजिए. टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे बढ़ गई है. इसीलिए लोगों को कुछ अफवाहों की वजह से पलाश को जज नहीं करना चाहि. उनके लिए प्रार्थना कीजिए.'





बता दें कि पलाश और स्मृति के प्री-वेडिंग फंक्शन की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. हल्दी, मेहंदी, संगीत के वीडियोज इंटरेनट पर वायरल थे. स्मृति के पिता ने भी संगीत में डांस किया था. लेकिन फिर अचानक शादी पोस्टपोन होने की खबर ने फैंस को निराश कर दिया था.

स्मृति ने सोशल मीडिया से पलाश और अपनी शादी से जुड़े पोस्ट भी हटा दिए थे. फिर पलाश की एक लड़की के साथ चैट वायरल हुई. जिसके बाद खबरें आई कि पलाश ने स्मृति को दिया है. खैर, पलाश और स्मृति ने खुद इन खबरों पर रिएक्ट नहीं किया है. स्मृति के पिता भी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं. पलाश की भी तबीयत खराब हो गई थी. वो भी 4 घंटे तक हॉस्पिटल में रहे थे.