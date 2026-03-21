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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडचैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पहने ऑरेंज कलर, इन बॉलीवुड हसीनाओं के साड़ी लुक से ले इंस्पिरेशन

चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पहने ऑरेंज कलर, इन बॉलीवुड हसीनाओं के साड़ी लुक से ले इंस्पिरेशन

Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन नारंगी रंग पहनना शुभ माना जाता है. ऐसे में हम बॉलीवुड हसीनाओं के कुछ शानदार साड़ी लुक्स लेकर आए हैं, जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Mar 2026 11:59 PM (IST)
Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन नारंगी रंग पहनना शुभ माना जाता है. ऐसे में हम बॉलीवुड हसीनाओं के कुछ शानदार साड़ी लुक्स लेकर आए हैं, जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पर मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है. इस दिन नारंगी रंग पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनने का सोच रही है, तो हम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के कुछ बेहतरीन साड़ी लुक्स लेकर आए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप बेहद ही खूबसूरत दिख सकती हैं.

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माधुरी दीक्षित इस ऑरेंज कलर की साड़ी में बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. उनका ये लुक काफी मॉडर्न और एलिगेंट लग रहा है. नवरात्रि के चौथे दिन के लिए आप उनके इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.
माधुरी दीक्षित इस ऑरेंज कलर की साड़ी में बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. उनका ये लुक काफी मॉडर्न और एलिगेंट लग रहा है. नवरात्रि के चौथे दिन के लिए आप उनके इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.
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अगर आप कुछ यूनिक लुक ट्राई करना चाहती है, तो अनन्या पांडे का ये साड़ी लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस होगा. उन्होंने हैवी बनारसी साड़ी पहनी है, जिसके साथ हैवी ब्लाउज कैरी किया है.
अगर आप कुछ यूनिक लुक ट्राई करना चाहती है, तो अनन्या पांडे का ये साड़ी लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस होगा. उन्होंने हैवी बनारसी साड़ी पहनी है, जिसके साथ हैवी ब्लाउज कैरी किया है.
Published at : 21 Mar 2026 11:59 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Ananya Panday Navratri 2026

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