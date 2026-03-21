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चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पहने ऑरेंज कलर, इन बॉलीवुड हसीनाओं के साड़ी लुक से ले इंस्पिरेशन
Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन नारंगी रंग पहनना शुभ माना जाता है. ऐसे में हम बॉलीवुड हसीनाओं के कुछ शानदार साड़ी लुक्स लेकर आए हैं, जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पर मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है. इस दिन नारंगी रंग पहनना शुभ माना जाता है. अगर आप इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनने का सोच रही है, तो हम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के कुछ बेहतरीन साड़ी लुक्स लेकर आए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप बेहद ही खूबसूरत दिख सकती हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 11:59 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion