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चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन शुभ होगा सफेद रंग, कृति-शिल्पा से आलिया-अनन्या तक के साड़ी लुक्स से लें इंस्पिरेशन
Navratri 2026: नवरात्रि के पांचवें दिन सफेद रंग पहनना शुभ माना जाता हैं. ऐसे में अगर आप इस दिन कुछ डिफरेंट लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
चैत्र नवरात्रि के हर दिन का अपना खास महत्व होता है और हर दिन देवी के अलग रूप की पूजा की जाती है. नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है, और इस दिन सफेद रंग पहनना शुभ माना जाता हैं. ऐसे में अगर आप इस दिन कुछ एलिगेंट और खूबसूरत पहनना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के सफेद साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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Published at : 22 Mar 2026 11:08 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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