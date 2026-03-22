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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडचैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन शुभ होगा सफेद रंग, कृति-शिल्पा से आलिया-अनन्या तक के साड़ी लुक्स से लें इंस्पिरेशन

चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन शुभ होगा सफेद रंग, कृति-शिल्पा से आलिया-अनन्या तक के साड़ी लुक्स से लें इंस्पिरेशन

Navratri 2026: नवरात्रि के पांचवें दिन सफेद रंग पहनना शुभ माना जाता हैं. ऐसे में अगर आप इस दिन कुछ डिफरेंट लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Mar 2026 11:08 PM (IST)
Navratri 2026: नवरात्रि के पांचवें दिन सफेद रंग पहनना शुभ माना जाता हैं. ऐसे में अगर आप इस दिन कुछ डिफरेंट लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

चैत्र नवरात्रि के हर दिन का अपना खास महत्व होता है और हर दिन देवी के अलग रूप की पूजा की जाती है. नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है, और इस दिन सफेद रंग पहनना शुभ माना जाता हैं. ऐसे में अगर आप इस दिन कुछ एलिगेंट और खूबसूरत पहनना चाहती हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के सफेद साड़ी लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

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नवरात्रि के पांचवें दिन के लिए आलिया भट्ट का ये लुक एकदम परफेक्ट चॉइस होगा. उन्हें व्हाइट कलर की प्रिंटेड साड़ी पहनी है, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही है.
नवरात्रि के पांचवें दिन के लिए आलिया भट्ट का ये लुक एकदम परफेक्ट चॉइस होगा. उन्हें व्हाइट कलर की प्रिंटेड साड़ी पहनी है, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही है.
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माधुरी दीक्षित इस व्हाइट कलर की साड़ी में बला की हसीन दिख रही हैं. उन्होंने स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया है जो लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा है. नवरात्रि पर आप उनके इस लुक को भी कॉपी कर सकती हैं.
माधुरी दीक्षित इस व्हाइट कलर की साड़ी में बला की हसीन दिख रही हैं. उन्होंने स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया है जो लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा है. नवरात्रि पर आप उनके इस लुक को भी कॉपी कर सकती हैं.
Published at : 22 Mar 2026 11:08 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty Ananya Panday Alia Bhatt Navratri 2026

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