चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन शुभ होगा सफेद रंग, कृति-शिल्पा से आलिया-अनन्या तक के साड़ी लुक्स से लें इंस्पिरेशन

माधुरी दीक्षित इस व्हाइट कलर की साड़ी में बला की हसीन दिख रही हैं. उन्होंने स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया है जो लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा है. नवरात्रि पर आप उनके इस लुक को भी कॉपी कर सकती हैं.