कॉमेडियन कपिल शर्मा फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है. ये फिल्म 12 दिसंबर को रिलीज होनी है. फिल्म के ट्रेलर को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आ रहे हैं. कपिल शर्मा ने फिल्म में अपने अंदाज से धमाल मचा दिया है.

कैसा है फिल्म का ट्रेलर?

ट्रेलर में दिखाया गया कि कपिल एक लड़की से प्यार करते हैं और उनसे शादी के लिए 3 बार धर्म बदलते हैं. लेकिन तीनों बार किसी और लड़की से शादी हो जाती है. उनकी तीनों पत्नियां एक ही बिल्डिंग में अलग-अलग फ्लोर पर रहती हैं. अब कपिल शर्मा चौथी शादी करने की प्लानिंग में हैं. उनकी जिंदगी में पल-पल इतने ट्विस्ट आ रहे हैं कि फैंस देखकर हंसी से लोट-पोट हो जाएंगे. ट्रेलर में ये भी दिखाया गया कि कपिल शर्मा के पीछे पुलिस भी पड़ी है. फिल्म के ट्रेलर को फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं. कपिल ने ट्रेलर पोस्ट कर लिखा- 4 पत्नियां. इसे अपने घर में ट्राई न करें. ये स्टंट हमारे एक्सपर्ट ने परफॉर्म किया है.

ट्रेलर में त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और आयशा खान ने भी कमाल किया है. त्रिधा चौधरी ने ग्लैमर से जलवा बिखेरा है.

किस किस को प्यार करूं 2 की कास्ट

फिल्म में कपिल शर्मा के अलावा मनजोत सिंह, हीरा वार्निया, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी,आयशा खान जैसी एक्ट्रेसेस नजर आ रही हैं. फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है. वहीं रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास मस्तान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में दिवंगत एक्टर 'असरानी' भी नजर आए हैं. असरानी का इसी साल अक्टूबर में निधन हो गया था. फिल्म में असरानी को देखकर फैंस इमोशनल हो गए हैं.

कपिल शर्मा की बात करें तो उन्हें अपने कॉमेडी शो के लिए जाना जाता है. कपिल के शो कॉमेडी नाइट विद कपिल, द ग्रेट इंडियन कपिल शो कैफी पॉपुलर हुए.