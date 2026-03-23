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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 BO Day 4 Worldwide: 'धुरंधर 2' का दुनियाभर में कहर, चार दिनों में 'गदर 2'-'जेलर' के उड़ा दिए परखच्चे, जानें-700 करोड़ी बनने से है कितनी दूर?

Dhurandhar 2 BO Day 4 Worldwide: 'धुरंधर 2' का दुनियाभर में कहर, चार दिनों में 'गदर 2'-'जेलर' के उड़ा दिए परखच्चे, जानें-700 करोड़ी बनने से है कितनी दूर?

Dhurandhar 2 BO Day 4 Worldwide: ‘धुरंधर: द रिवेंज’ या 'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में धमाल मचाया हुआ है. महज रिलीज के चार दिनों में इसने सनी देओल की ब्लॉकबस्टर 'गदर 2' को धूल चटा दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 23 Mar 2026 08:39 AM (IST)
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रणवीर सिंह की ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने देश और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया हुआ है. ये फिल्म बेहद जबरदस्त परफॉर्म कर रही है और हर दिन अपने छप्पर फाड़ कलेक्शन के साथ इतिहास रच रही है. महज चार दिनों में इस फिल्म ने घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि विदेशो में भी पहाड़ जैसा कलेक्शन कर डाला है और तमाम बड़े सुपरस्टार का रिकॉर्ड भी मिट्टी में मिला डाला है. आदित्य धर की यह स्पाई थ्रिलर बॉलीवुड के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है. चलिए यहां जान लेते हैं कि धुरंधर 2 ने रिलीज के चौथे दिन दुनियाभर में कितनी कमाई कर डाली है.

‘धुरंधर: द रिवेंज’ का वर्ल्डवाइड कितना हुआ कलेक्शन
‘धुरंधर 2’ ने अपनी अनाउंसमेंट के दिन से ही काफ़ी चर्चा बटोर ली थी. एडवांस बुकिंग से लेकर पेड प्रीव्यू शो और पहले वीकेंड तक, फ़िल्म हर मोर्चे पर उम्मीदों पर खरी उतरी है. हालांकि आधिकारिक आंकड़ों का इंतज़ार है, लेकिन 'धुरंधर: द रिवेंज' ने अपने एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड को दुनिया भर में अनुमानित 691.32 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ खत्म किया है, जिसमें भारत में 454.12 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन शामिल है. उम्मीद है कि इसका कुल कलेक्शन दुनिया भर में आसानी से 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगा.

धुरंधर 2 ने वर्ल्डवाइड गदर 2 सहित इन फिल्मों को दी मात
ईद के मौके पर, फिल्म ने रिलीज़ के सिर्फ़ चार दिनों में पेड प्रीव्यू सहित 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ इस स्पाई थ्रिलर ने गदर 2 (686 करोड़ रुपये), जेलर (607.3 करोड़ रुपये), और सालार (614.6 करोड़ रुपये) की दुनिया भर की कमाई को पार कर लिया है, जिससे यह भारतीय सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है.

700 करोड़ रुपये के ग्लोबल माइलस्टोन के बेहद करीब पहुंचने के साथ ही, अब यह फ़िल्म अपने अगले बड़े टारगेट पर नज़र गड़ाए हुए है जिनमें पीके (750.3 करोड़), स्त्री 2 और छावा (788.6 करोड़) शामिल है.

दुनिया भर में हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फ़िल्में (सैकनिल्क के मुताबिक)

  • दंगल -2070 करोड़
  • पुष्पा 2-1742.10 करोड़
  • बाहुबली 2- 1788.06 करोड़
  • KGF 2-1215 करोड़
  • धुरंधर-1307.35 करोड़
  • आरआरआर-1230 करोड़
  • कल्कि 2898 AD-1042.25 करोड़
  • जवान-1160 करोड़
  • कांतारा चैप्टर 1- 852.36 करोड़
  • छावा-807.91 करोड़
  • स्त्री 2-857.15 करोड़

 ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का भारत में चार दिनों का नेट कलेक्शन
सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने पेड प्रीव्यू से भारत में 43 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की थी. फिर रिलीज़ के पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये (नेट) कमाए. शुक्रवार, यानी दूसरे दिन, यह आंकड़ा घटकर 80.72 करोड़ रुपये रह गया, लेकिन तीसरे दिन इसमें ज़बरदस्त उछाल देखा गया, शनिवार को ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने 113.00 करोड़ रुपये कमाए, और रविवार, यानी चौथे दिन, 21,202 शो के ज़रिए फ़िल्म ने 114.85 करोड़ रुपये का बमफाड़ कलेक्शन कर शानदार ओपनिंग वीकेंड खत्म किया .इसी के साथ इस फिल्म की चार दिनों की भारत में नेट कमाई अब 454.12 करोड़ रुपये हो गई है. फिल्म की रफ्तार को देखते हुए लग रहा है कि पहले मंडे को ये 500 करोड़ के पार हो जाएगी. 

 

Published at : 23 Mar 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2 Dhurandhar The Revenge
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